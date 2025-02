Passeggiate architettoniche nella Puglia del ‘900, lo studio dell’arch. Mauro Saito a Palazzo Covelli

TRANI - La Puglia come territorio della Modernità, è un tema, spesso ritenuto marginale, spesso anche dimenticato dalla storiografia ufficiale. Non, però, da quella più attenta, che, cogliendone i fermenti culturali, gli attraversamenti e le intersezioni con altri mondi e figure del moderno, ha saputo consegnandocela come importante patrimonio del Novecento. Sarà venerdì 14 febbraio alle ore 16 l’appuntamento a Palazzo Covelli all’interno delle sale dell’Ordine degli Architetti PPC BAT, la presentazione dello studio diretto dall’arch. Mauro Saito eccellente conoscitore, e autore di diverse pubblicazioni dal titolo “Passeggiate architettoniche nella Puglia del ‘900”.A contribuire a questa diversa conoscenza è sicuramente il Docomomo, da anni impegnato nella scoperta, documentazione e divulgazione dell’architettura moderna italiana e che ha come obiettivo associativo la conservazione e la valorizzazione degli edifici e dei complessi urbani del Novecento. All’evento, organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia BAT, sarà presente lo stesso arch. Saito offrendo un raffinato spaccato critico-illustrativo attraverso il quale comprendere, non solo la nostra architettura, ma la nostra stessa identità culturale. Assieme a lui anche l’arch. Antonio Riondino, Professore di Progettazione architettonica e urbana del Politecnico di Bari e la dott.ssa Marilena Di Tursi, giornalista e critica d’arte del Corriere del Mezzogiorno / Corriere della Sera.