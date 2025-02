Putignano, aperte le candidature per la consulta giovanile

Manifestazione di interesse aperta a giovani dai 16 ai 29 anni fino alle 13:00 del 4 marzo.





PUTIGNANO (BA) - Prende avvio oggi il processo di rinnovo cariche e partecipazione della Consulta Giovanile tramite manifestazione di interesse. Un organo consultivo fondamentale di incentivo alla partecipazione del mondo giovanile alla politica della Città attraverso il quale i giovani possono proporre incontri, eventi, iniziative, dibattiti e ricerche in tema di pace, diritti, solidarietà, lavoro, ambiente, territorio, igiene, sanità pubblica, cultura, spettacolo, innovazione, sport, tempo libero, parità e identità di genere, orientamento sessuale, libertà costituzionali, lotta alle discriminazioni e su tutte le questioni riguardanti la politica Cittadina, Nazionale ed Internazionale.





Una voce che l’Amministrazione Comunale intende ascoltare nell’ottica di un’attenzione concreta alle esigenze dei giovani che così possono contare in un organo istituzionale che incida realmente sulle scelte politiche della città.





L’Assemblea della Consulta giovanile resta in carica 3 anni ed è composta da:

- 1 componente per ognuno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Comune di Putignano

- Un tesserato designato per associazione senza scopo di lucro dal cui statuto si evinca inequivocabilmente il carattere giovanile e l’orientamento ad operare, anche in maniera non esclusiva, nell’abito delle politiche giovanili

- Fino ad un massimo di quaranta giovani (tra i 16 ed i 30 anni non compiuti)

- Due consiglieri nominati dal Consiglio Comunale (uno di maggioranza ed uno della minoranza)

- Il Sindaco o l’assessore alle politiche giovanili o un loro delegato





Nel caso in cui le candidature spontanee superino le 40 domande, si procederà all’individuazione tramite sorteggio pubblico.





La Manifestazione di Interesse è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Putignano. Le domande allegate alla manifestazione dovranno pervenire a mezzo PEC a protocollo@cert.comune.putignano.ba.it oppure a mano all’Ufficio Protocollo entro le 13:00 del 4 marzo 2025.





«La Consulta Giovanile rappresenta un’opportunità concreta per i giovani di Putignano di incidere sulle scelte che riguardano il loro futuro e il futuro della nostra comunità. Non si tratta di un organismo formale, ma di uno spazio di confronto, proposta e azione, in cui le idee dei ragazzi e delle ragazze possono trasformarsi in progetti reali. L’obiettivo è chiaro: rendere Putignano un paese a misura di giovani, non solo a parole, ma attraverso percorsi di partecipazione strutturati e incisivi. Non vogliamo parlare dei giovani, vogliamo parlare con i giovani, ascoltando direttamente le loro esigenze e valorizzando il loro talento e le loro ambizioni. Rispetto significa dare spazio. Troppo spesso i giovani si sentono fuori posto nella propria città, costretti a partire per trovare opportunità altrove. Noi vogliamo che restare sia una scelta possibile e conveniente. La Consulta, il Piano delle Politiche Giovanili e le opportunità come il Servizio Civile Universale sono strumenti concreti per costruire una città in cui le nuove generazioni possano crescere, formarsi e sentirsi protagoniste. Crediamo che la partecipazione non sia un dovere, ma un diritto da esercitare con consapevolezza e determinazione. Con questo avviso, invitiamo tutte le realtà associative, gli istituti scolastici e soprattutto i giovani tra i 16 e i 30 anni a candidarsi per far parte della Consulta. È il momento di prendersi lo spazio che spetta alle nuove generazioni e di portare la loro voce nelle istituzioni» dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili, Avv. Gianluca Miano.