Putignano celebra il "Giovedì dei Cornuti": tra tradizione e novità

PUTIGNANO - Il Carnevale di Putignano (Ba) si prepara a uno degli appuntamenti più attesi e goliardici: il "Giovedì dei Cornuti", in programma il 27 febbraio 2025. Organizzato dall’Accademia delle Corna, l’evento rappresenta l’ultimo giovedì grasso prima della Quaresima e celebra, con ironia e spirito carnevalesco, la figura del "cornuto", con l’elezione del Gran Cornuto e una serie di riti simbolici.

I riti tradizionali: Adunata, Cornéo e Taglio delle Corna

Tre i momenti chiave della giornata:

L’Adunata , che segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti.

, che segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti. Il Cornéo , una parata goliardica in cui i partecipanti sfoggiano corna di ogni tipo.

, una parata goliardica in cui i partecipanti sfoggiano corna di ogni tipo. Il Taglio delle Corna, rito simbolico che segna la fine della "condanna" dei cornuti e il trionfo della spensieratezza carnevalesca.

Novità 2025: la Notte dei Cucibocca

L’edizione 2025 introduce un’inedita contaminazione culturale con la Notte dei Cucibocca. Il centro storico di Putignano si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto, dove avrà luogo la vestizione dei "Coss’ vucc", figure misteriose appartenenti alla tradizione lucana, note per il loro enigmatico silenzio e per il rito della "cucitura delle bocche".

Un evento tra folklore e cultura

Il "Giovedì dei Cornuti" e le celebrazioni del Carnevale di Putignano sono patrocinati dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, dal PACT - Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia e da Puglia Culture.

Per consultare il programma completo dell’evento, visita il sito dell’Accademia delle Corna.