Inchiesta sulle orecchiette di Barivecchia: la Procura di Bari indaga per truffa

BARI - La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta sul caso delle orecchiette di Barivecchia, in seguito all’esposto presentato da Gaetano Scampolo, CEO di Home Restaurant Hotel. L’ipotesi di reato contestata è quella di truffa, come riportato dal quotidiano "La Repubblica".

Al centro della vicenda vi sarebbe la vendita di pasta non artigianale ma industriale, proposta ai consumatori – per lo più turisti – come prodotto tipico locale. Secondo l’accusa, questa pratica avrebbe generato un raggiro ai danni degli acquirenti, minando l’autenticità di una delle tradizioni gastronomiche più rappresentative della città vecchia di Bari.

Gaetano Scampolo ha sottolineato che la denuncia e l’inchiesta attualmente in corso ricalcano quanto da anni viene denunciato sulla questione. Tuttavia, nessuno ha mai messo in discussione la tradizione delle orecchiette fatte a mano, patrimonio della cultura barese.

Le indagini della Procura faranno luce sulla vicenda e stabiliranno eventuali responsabilità.