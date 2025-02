Salute, missione umanitaria in Tanzania per Ripartiamo Aps

ROMA – È entrata nel vivo la nuova missione sanitaria in Tanzania organizzata da Ripartiamo APS, con il supporto della Cooperativa Sociale San Bernardo, in collaborazione con il personale medico e paramedico della cooperativa e sotto la direzione scientifica del dott. Walter Morale, Direttore della UOC di Nefrologia e Dialisi dell'ASP di Ragusa. La missione è partita lo scorso 21 febbraio per concludersi il 3 marzo. – È entrata nel vivo la nuova missione sanitaria in Tanzania organizzata da Ripartiamo APS, con il supporto della Cooperativa Sociale San Bernardo, in collaborazione con il personale medico e paramedico della cooperativa e sotto la direzione scientifica del dott. Walter Morale, Direttore della UOC di Nefrologia e Dialisi dell'ASP di Ragusa. La missione è partita lo scorso 21 febbraio per concludersi il 3 marzo.





I volontari hanno fatto tappa ad Arusha, capitale del paese africano, dove sono stati accolti dall'arcivescovo Isaac Amani Massawe. Durante il soggiorno nella regione, la delegazione effettuerà visite mediche e attività di supporto sanitario presso orfanotrofi, villaggi Masai, ospedali e dispensari, offrendo assistenza e diagnosi precoci grazie a tecnologie avanzate.





Il dott. Walter Morale, infatti, ha portato con sé strumenti di ultima generazione per garantire screening sanitari efficaci, tra cui un ecografo wireless, otoscopi digitali, ossimetri, un elettrocardiografo wireless, due tablet, software di intelligenza artificiale, un traduttore simultaneo, test per la malaria e ferri chirurgici. Questa strumentazione permetterà all’equipe di inviare immagini, esami e tracciati in Italia per profilare in maniera più accurata, con l’aiuto di specialisti di varie discipline della medicina, la diagnosi e prescrivere una terapia più efficace. Fondamentale sarà il supporto della tecnologia, in modo particolare dell’AI.





"La situazione sanitaria in Tanzania è ancora fortemente segnata da disuguaglianze di accesso alle cure di base, soprattutto nelle aree rurali. Le malattie infettive come la malaria e le patologie croniche non diagnosticate tempestivamente rappresentano una sfida importante. Questa missione è un passo concreto per offrire supporto sanitario e tecnologico dove è più necessario" ha spiegato Maria Carmela Aragona, Segretario Generale di Ripartiamo APS.





La missione assume un significato speciale anche per il dott. Walter Morale, che partecipa per la terza volta a un’iniziativa di questo tipo dopo aver preso parte alle spedizioni in Madagascar lo scorso giugno e settembre.





"Tornare in Africa per me è un dovere morale e professionale. Portare la tecnologia sanitaria in luoghi dove c’è scarsità di risorse mediche significa non solo curare, ma anche formare e lasciare un segno duraturo" ha sottolineato Morale.





Giuseppe Natale, Direttore Generale della Cooperativa San Bernardo, presente in prima persona in Tanzania, ha aggiunto: "Dopo la missione di settembre in Madagascar, abbiamo deciso di continuare questo percorso al fianco di Ripartiamo APS. Crediamo che la cooperazione internazionale sanitaria sia fondamentale per costruire ponti di solidarietà e migliorare concretamente le condizioni di vita di intere comunità".





La missione si svolge anche in collaborazione con la Cooperativa Il Giglio e il Centro medico-diagnostico e fisioterapico IGEA, e gode del patrocinio di numerose istituzioni locali: la Regione Puglia, le ASL di Brindisi e Taranto, i Comuni di Brindisi, San Pancrazio Salentino, Grottaglie, Latiano, San Vito dei Normanni, Ostuni e il supporto di alcuni privati.





Con questa nuova iniziativa, Ripartiamo APS conferma il proprio impegno nel portare assistenza sanitaria e innovazione tecnologica nelle aree del mondo dove il diritto alla salute ha ancora bisogno di essere garantito.