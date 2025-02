Serie C: Alessandro Ligi rinnova con il Cerignola fino al 2026

Il difensore Alessandro Ligi, 35 anni, ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Cerignola fino al 30 giugno 2026. Un segnale di fiducia reciproca tra il giocatore e la società pugliese, che punta sulla sua esperienza per il futuro.

In questa stagione, Ligi ha collezionato 9 presenze con gli ofantini, dimostrando la sua importanza nel reparto difensivo. Nel corso della sua carriera, il centrale ha militato in diverse squadre tra Serie A, B e C: Triestina, Carpi, Spezia, Cesena, Bari, Vicenza, Avellino, Virtus Entella, Crotone, Parma, San Marino, Triestina Under 19 e Bellaria.

Ligi potrebbe partire titolare nella prossima sfida del Cerignola, in programma lunedì 10 febbraio alle ore 20:30 contro la Casertana allo stadio "Pinto", valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Il suo rinnovo rappresenta una garanzia per il tecnico Giuseppe Raffaele, che conta sulla sua esperienza per consolidare la difesa e alimentare le ambizioni di promozione in Serie B del Cerignola.