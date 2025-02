Serie C, Girone C: il Foggia sfida il Taranto, Cerignola e Monopoli a caccia di punti preziosi

Nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C, il Foggia, dopo la vittoria per 1-0 sull’Avellino allo “Zaccheria”, si prepara a sfidare il Taranto domani alle 20:30 alla “Nuova Arredo” di Francavilla Fontana. I dauni cercheranno il successo per avvicinarsi alla zona playoff, mentre gli jonici, reduci dalla pesante sconfitta per 6-0 contro il Sorrento al “Viviani” di Potenza, dovranno ottenere i tre punti per risalire in classifica.

L’Audace Cerignola, che nella ventiseiesima giornata ha vinto 1-0 contro la Casertana al “Pinto”, affronterà domenica 16 febbraio alle 17:30 al “Monterisi” la Turris. I campani, reduci dalla pesante sconfitta per 0-4 contro il Trapani all’“Amedeo Liguori”, cercheranno di rialzarsi. Gli ofantini, invece, dovranno prevalere per confermarsi al primo posto in classifica.

Il Monopoli, dopo la sconfitta per 1-2 contro il Catania al “Veneziani”, ospiterà sempre al “Veneziani” l’Altamura. I murgiani, reduci dalla sconfitta per 0-1 contro il Giugliano al “D’Angelo”, sono chiamati a ottenere punti fondamentali per avvicinarsi alla salvezza. I biancoverdi, invece, cercheranno la vittoria per restare in corsa per la promozione in Serie B.

Si prospetta un turno fondamentale per tutte le squadre coinvolte, con punti pesanti in palio per gli obiettivi stagionali di playoff, promozione e salvezza.