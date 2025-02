Serie C, girone C: il Foggia sfida l'Avellino, Monopoli-Catania per la vetta

FRANCESCO LOIACONO - La venticinquesima giornata del girone C di Serie C si preannuncia ricca di emozioni e scontri cruciali per la classifica. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Giugliano al "De Cristofaro", il Foggia cercherà il riscatto domani alle 17:30 allo "Zaccheria" contro l'Avellino, reduce dal successo per 3-1 sulla Turris al "Partenio-Lombardi". I rossoneri puntano ai tre punti per avvicinarsi alla zona playoff.

L'Altamura, reduce dal pareggio per 1-1 contro la Cavese al "Simonetta Lamberti", affronterà il Giugliano al "D'Angelo" con l'obiettivo di conquistare una vittoria utile a consolidare il dodicesimo posto in classifica.

Il Taranto, reduce da una pesante sconfitta per 6-0 contro la Casertana alla "Nuova Arredo Arena" di Francavilla Fontana, sfiderà il Sorrento al "Viviani" di Potenza. I campani, nella precedente giornata, hanno vinto 2-1 contro il Crotone. Il Taranto è chiamato a una prova di orgoglio per ottenere i tre punti e lasciare l'ultimo posto in classifica.

Il Monopoli, che ha pareggiato 0-0 contro il Benevento al "Vigorito", ospiterà domenica 9 febbraio alle 15 il Catania al "Veneziani". I siciliani arrivano dalla sconfitta per 2-0 contro il Cerignola al "Monterisi". La squadra pugliese cercherà di imporsi per mantenere il primato in classifica.

Infine, il Cerignola sarà impegnato lunedì 10 febbraio alle 20:30 sul campo della Casertana al "Pinto". I pugliesi dovranno vincere per continuare la corsa verso la promozione in Serie B e restare in lotta per le posizioni di vertice.