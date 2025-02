Calciomercato Lecce: ufficiale l'arrivo di Tiago Gabriel

- Il Lecce ha ufficializzato l'acquisto del difensore portoghese Tiago Gabriel, 20 anni, a titolo definitivo dall'Estrela Amadora per un milione di euro. Il giovane calciatore ha firmato un contratto con i salentini fino al 30 giugno 2027.Nella stagione in corso, Tiago Gabriel ha disputato 11 partite con l'Estrela Amadora nella Serie A portoghese. In carriera ha vestito le maglie dell'Estrela Amadora, dell'Estrela Amadora Under 23, del Vitoria Setubal e delle sue squadre giovanili, oltre ad aver militato nelle formazioni giovanili dello Sporting Lisbona.Il difensore potrebbe debuttare con il Lecce domenica 16 febbraio alle 15 contro il Monza all'"U-Power Stadium" nella venticinquesima giornata di Serie A. Tiago Gabriel rappresenta un rinforzo importante per l'allenatore Marco Giampaolo, con l'obiettivo di rafforzare la difesa del Lecce nella corsa verso la salvezza.