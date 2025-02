Serie C: il Cerignola vince 1-0 sulla Casertana al Pinto

Nel secondo tempo al 7’ Bianchini dei pugliesi non concretizza una buona occasione. Al 23’ Kallon della Casertana sbaglia da una posizione favorevole. Al 33’ il Cerignola passa in vantaggio con Achik, conclusione di destro da fuori area. Al 39’ Llano dei campani su punizione non inquadra la porta. Al 45’ Bunino della Casertana di testa colpisce la traversa. Al 96’ Collodel dei campani di destro centra il palo.





Il Cerignola è primo in classifica con 51 punti. La Casertana è quartultima con 27 punti.

Il Cerignola vince 1-0 contro la Casertana al “Pinto” nella ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 15’ Carretta dei campani va vicino al gol. Al 17’ Salvemini dei pugliesi sfiora la rete. Al 19’ D’ Andrea degli ofantini di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 28’ Salvemini del Cerignola per poco non riesce a segnare.