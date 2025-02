Innamorati in Grotta: cinque giorni di magia e romanticismo nelle Grotte di Castellana

CASTELLANA GROTTE - Nella settimana di San Valentino, le Grotte di Castellana si trasformano nel rifugio ideale per tutti gli innamorati. Dal 12 al 16 febbraio, l’evento “Innamorati in Grotta” promette un’esperienza unica e irripetibile, in cui musica, fiori, poesia e un'atmosfera intima divengono il palcoscenico perfetto per suggellare l’amore.

Un rito d’amore senza tempo

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, l’evento torna a incantare coppie provenienti da tutta Italia. L’esperienza prevede un percorso suggestivo, in cui le coppie, illuminate da una torcia, intraprendono una breve discesa che le conduce, una coppia alla volta, nella magica Caverna della Fonte. Qui, in un’atmosfera intima e riservata, si svolge il rito personale: la lettura delle promesse d’amore, seguita dalla consegna della pergamena “Innamorati in Grotta” e del sigillo d’amore in calcite. Le parole, i sentimenti e le promesse pronunciate in questo luogo unico verranno poi appuntate sul Registro degli Innamorati, simbolo tangibile di un legame che si rinnova.

Un finale da favola

L’esperienza si concluderà nella suggestiva Caverna della Grave, dove un brindisi finale sarà accompagnato dalla messa in scena immersiva di un estratto da "Romeo e Giulietta", celebrando il linguaggio universale dell’amore. Per rendere il ricordo ancora più indelebile, sarà possibile immortalare il momento con una foto in grotta o scattare un selfie accanto agli orsetti che accoglieranno i partecipanti in biglietteria.

Programma degli eventi

Gli appuntamenti per “Innamorati in Grotta” si articolano in questi orari:

12, 13 e 15 febbraio : alle ore 21.00

: alle ore 21.00 14 febbraio : alle ore 19.00 e alle ore 21.00

: alle ore 19.00 e alle ore 21.00 16 febbraio: alle ore 18.30

Inoltre, le coppie che avranno acquistato la Love Experience potranno assistere allo spettacolo Hell in the Cave il 16 febbraio alle ore 20.00. Per partecipare, è necessario prenotare telefonicamente (anche via WhatsApp) al numero +39 339 117 6722 e acquistare il biglietto della serata.

Una scelta limitata per garantire l’intimità

Il presidente della società Grotte di Castellana srl, Serafino Ostuni, ha commentato:

«Non soltanto San Valentino, ma cinque lunghi giorni dedicati all’amore, perché le richieste sono state talmente tante da spingerci ad aumentare il numero delle discese. Abbiamo limitato il numero giornaliero delle coppie per permettere loro di vivere l’esperienza al meglio, nella giusta atmosfera e con la giusta intimità. La formula di ‘Innamorati in Grotta’ ci ricorda che l’amore può essere duraturo e forte come le stalattiti e le stalagmiti delle nostre caverne, e ci permette di continuare a sognare una vita condivisa e ricca di passione».

Prenotazioni e Informazioni

Per chi desidera partecipare a questa esperienza indimenticabile e vivere un San Valentino fuori dall’ordinario, è possibile acquistare i biglietti e trovare ulteriori informazioni su:

https://shop.grottedicastellana.it/webshop/webticket/timeslot

"Innamorati in Grotta" si conferma così come una delle proposte più ambite di Grotte di Castellana, offrendo a tutti gli innamorati l’opportunità di vivere momenti di grande intensità emotiva, in uno scenario naturale unico al mondo. Non perdere l’occasione di rendere il tuo amore eterno in un luogo magico e indimenticabile!