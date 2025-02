Serie C, il Monopoli pareggia 1-1 contro l'Altamura al Veneziani

FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli pareggia 1-1 contro l’ Altamura al “Veneziani” nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 5’ Ortisi dell’ Altamura va vicino al gol. Al 22’ Grandolfo del Monopoli di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 29’ Bruschi del Monopoli si fa parare dal portiere Viola un rigore concesso per un fallo di Manè su Bruschi. Al 31’ Grandolfo del Monopoli sfiora la rete. Al 36’ Rizzo dell’ Altamura per poco non riesce a segnare. Al 45’ l’ Altamura passa in vantaggio con Rolando, conclusione di destro in diagonale su passaggio di Ortisi. Nel secondo tempo al 23’ Sylla del Monopoli sfiora il pareggio. Al 26’ Bruschi del Monopoli non concretizza una buona occasione. Al 35’ il Monopoli resta in dieci, espulso Angileri per doppia ammonizione. Al 39’ Onofrietti dell’ Altamura va vicino al raddoppio. Al 92’ il Monopoli pareggia con Grandolfo su rigore dato per un fallo del portiere Viola su Grandolfo. Il Monopoli è secondo in classifica con 49 punti insieme all’ Avellino. L’ Altamura è quattordicesima con 33 punti.