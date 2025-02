Serie A, Lecce e Monza senza reti: 0-0 all'U-Power Stadium

FRANCESCO LOIACONO – Termina senza gol la sfida tra Monza e Lecce, valida per la 25ª giornata di Serie A. All’U-Power Stadium, le due squadre si danno battaglia, ma nessuna riesce a sbloccare il risultato. Un pareggio che lascia il Lecce in piena lotta per la salvezza, mentre il Monza, fanalino di coda, vede sempre più lontana la permanenza nella massima serie.

Le occasioni del primo tempo

La gara si apre subito con un’occasione per i salentini: dopo appena 1', Helgason colpisce la traversa su punizione, sfiorando un gol spettacolare. Il Lecce insiste e al 22' Morente va vicino al vantaggio. Tre minuti più tardi, al 25', è Pierotti a sfiorare il gol di testa, ma non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. Al 32' Krstovic, con un guizzo, mette in difficoltà la difesa brianzola, mentre il Monza si fa vedere solo al 38' con un tiro di Pereira, che però non inquadra lo specchio.

Secondo tempo equilibrato, Ramadani sfiora il colpo nel finale

Nella ripresa, i padroni di casa provano a rendersi pericolosi: al 6', Carboni spreca una buona occasione. Il Lecce risponde al 30', con Helgason che fallisce da posizione favorevole. Il Monza tenta il colpo con Caprari al 25', ma il pallone sfiora il palo. Nel finale, al 93', brivido per i lombardi: Ramadani va a un passo dal gol vittoria, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

Situazione in classifica

Con questo pareggio, il Lecce sale a 25 punti, agganciando Cagliari e Como nella corsa per non retrocedere. Il Monza, invece, resta ultimo con 14 punti, sempre più lontano dalla zona salvezza.