Serie A, il Lecce cade a Firenze: la Fiorentina vince 1-0

FRANCESCO LOIACONO - Nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A, il Lecce esce sconfitto dallo stadio “Artemio Franchi”, battuto 1-0 dalla Fiorentina. Decisiva la rete di Robin Gosens al 9’, con un preciso colpo di testa su cross di Dodô.Primo tempoLa partita si accende subito con il gol dei viola: Dodô pennella un cross perfetto e Gosens, inserendosi bene, trafigge la difesa salentina con un’incornata vincente. Il Lecce reagisce al 18’ con Krstović, che sfiora il pareggio. Nel finale di tempo, al 44’, è Karlsson ad andare vicino al gol, ma senza successo.Secondo tempoNella ripresa, la Fiorentina ha subito un’occasione con Beltrán, che al 1’ non riesce a indirizzare bene di testa. Al 4’ è Jean, per il Lecce, a mettere paura ai viola con un tiro pericoloso. Al 28’ la squadra di Italiano ha l’occasione per chiudere il match: l’arbitro assegna un rigore per fallo di mano di Pierret, ma Beltrán colpisce il palo dagli undici metri.I gigliati continuano ad attaccare, con Dodô che sfiora il raddoppio al 30’. Al 41’ ancora Beltrán vicino al gol con una conclusione dalla distanza che si stampa sulla traversa. Il Lecce prova fino all’ultimo a trovare il pari, ma prima Veiga al 42’ e poi Gudmundsson al 96’ mancano il bersaglio.Classifica e prossimo turnoCon questa vittoria, la Fiorentina sale al sesto posto con 45 punti, rafforzando la propria posizione nella corsa all’Europa. Il Lecce, invece, resta in piena zona retrocessione, quintultimo a quota 25 punti, alla pari con il Cagliari.Nel prossimo turno, la squadra di D’Aversa dovrà cercare punti fondamentali per la salvezza, mentre i viola cercheranno continuità nella lotta per un posto nelle competizioni europee.