Lisa Di Giovanni apre il Festival “Matera Soundscapes – Contaminazioni in Musica”

La città di Matera, rinomata per il suo patrimonio culturale e artistico, si prepara ad accogliere un evento straordinario: "Matera Soundscapes - Contaminazioni in Musica". Questo festival innovativo, ideato da Andrea D'Amico e Dino Plasmati, unisce musica e arti visive in una narrazione multisensoriale unica. L'evento si terrà presso il Cinema Il Piccolo in tre appuntamenti imperdibili: 15 marzo, 12 aprile e 23 maggio 2025.

Siamo lieti di annunciare che la serata inaugurale del 15 marzo 2025 sarà aperta da Lisa Di Giovanni, una figura di spicco nel panorama culturale italiano. Lisa Di Giovanni, nota per il suo impegno nella promozione della cultura e delle arti, guiderà il pubblico in un viaggio musicale e artistico coinvolgente. La sua presenza aggiungerà un tocco di eleganza e professionalità all'evento, rendendo la serata ancora più speciale.

Il programma della serata inaugurale prevede la partecipazione di artisti di altissimo livello, tra cui:

• iii: sperimentazioni di musica elettronica

• Trame: post-rock cinematico

• Luigi Scarangella e Marco Di Lecce: pop acustico

• Dino Plasmati Trio: jazz raffinato

Inoltre, gli ospiti avranno l'opportunità di esplorare le opere di P.R. & Editoria, che sarà presente con il suo materiale editoriale, arricchendo ulteriormente l'esperienza culturale della serata. La serata si concluderà con una jam session che coinvolgerà tutti gli artisti in un momento di pura improvvisazione e creatività, arricchita dalle arti visive di "In the Middle".

Non perdete l'opportunità di vivere un'esperienza artistica coinvolgente che fonde jazz, elettronica, ambient, post-rock e pop in un viaggio emotivo e sensoriale senza precedenti. I biglietti per la serata del 15 marzo sono già disponibili in prevendita presso il Cinema Il Piccolo di Matera.

Per ulteriori informazioni e interviste, contattate info@artowork.com o visitate il sito web Artowork.

Ci vediamo a Matera per una serata indimenticabile!