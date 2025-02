Striscia la Notizia: l’inviata Rajae torna all’ex Snia di Varedo e viene aggredita

MONZA - Questa sera a Striscia la Notizia torna sotto i riflettori l’ex stabilimento Snia di Varedo (Monza), un tempo impianto per la produzione di viscosa, ora trasformato in un crocevia di spaccio, criminalità e violenza. L’inviata del programma, Rajae Bezzaz, si è recata nuovamente sul posto per un’inchiesta, ma la sua presenza ha scatenato la furia di alcuni occupanti abusivi.

Dopo un precedente servizio trasmesso il 5 novembre 2024, il presidente dei City Angels, Mario Furlan, aveva segnalato a Rajae la presenza di una ragazza in condizioni di estrema fragilità. L’inviata ha quindi deciso di tornare all’ex Snia per cercarla, ma l’accoglienza è stata tutt’altro che pacifica. Dall’alto della palazzina sono stati lanciati sassi e oggetti, tra cui persino una padella. In un clima di forte tensione, uno degli aggressori ha minacciato Rajae urlandole: «Io ti spacco la faccia!», mentre un altro, brandendo una bottiglia di vetro, ha intimato alla troupe di allontanarsi. Il tutto è avvenuto nonostante la presenza delle forze dell’ordine.

L’episodio conferma ancora una volta la situazione di degrado e pericolosità che caratterizza l’area dell’ex Snia, diventata negli anni un vero e proprio rifugio per attività illecite. Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la Notizia, su Canale 5 alle 20:35.