Striscia la Notizia: lo scoop di Pinuccio sul Festival di Sanremo

COLOGNO MONZESE - Questa sera a Striscia la Notizia andrà in onda uno scoop di Pinuccio sul Festival di Sanremo. Il 5 febbraio, l’inviato del tg satirico, ospite in una trasmissione su Telebari (trasmessa il 7 febbraio), aveva annunciato con dieci giorni di anticipo il vincitore del Festival: «Quest’anno vince Olly. Non so nemmeno chi è, ma ho saputo che vince lui».

Una rivelazione che ha sorpreso i conduttori in studio. «Quando vince un cantante, bisogna sempre chiedersi chi c’è dietro… andate a vedere chi c’era dietro il vincitore dell’anno scorso e quello di due anni fa: cosa avevano in comune?», ha proseguito Pinuccio. «Il management», ha risposto il conduttore.

Il ruolo di Marta Donà

Marta Donà, manager di successo, ha accompagnato alla vittoria quattro artisti negli ultimi cinque Festival di Sanremo: i Måneskin nel 2021 (ora non li segue più), Marco Mengoni nel 2023, Angelina Mango nel 2024 e Olly nel 2025.

Nella puntata di stasera, Pinuccio approfondirà altre presunte anomalie. «L’esibizione di Olly, nelle serate di gara, era sempre prevista tra le 22 e le 23, la fascia oraria con gli ascolti più alti», commenta. Inoltre, sottolinea che «Olly era l’unico tra i 5 finalisti sul palco con gli auricolari, quasi pronto a cantare».

Le previsioni di Striscia nel tempo

Non è la prima volta che Striscia la Notizia anticipa il vincitore del Festival di Sanremo. Già in passato aveva svelato i risultati con sorprendente precisione: nel 1990 (intero podio con Pooh, Toto Cutugno, Minghi e Mietta, oltre a Marco Masini per Sanremo Giovani), nel 1995 (Giorgia), 1996 (Ron), 2003 (Alexia) e molti altri.

Il servizio completo andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35).