Taranto, la Galleria del Mare nella Cittadella delle Imprese

L’esposizione, installata dalla Fondazione Michelagnoli in collaborazione con la Camera di commercio, sarà inaugurata il 14 febbraio.





TARANTO - Nell’Agorà della Cittadella delle Imprese di Taranto, sede della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, in viale Virgilio, una interessante e ricca esposizione sui temi del mare, realizzata dalla Fondazione Michelagnoli, costituisce l’occasione per comprendere il mare e il suo impatto sulla nostra vita. Il mare rappresenta la promessa di immense risorse e un grande potenziale per la crescita economica, l'occupazione e l'innovazione, ma il futuro del mare dipende da noi.





La Galleria del Mare nell’Agorà della Cittadella delle Imprese nasce per favorire lo sviluppo di nuovi valori e atteggiamenti sull'importanza del mare. La Camera di Commercio, per la sua vocazione di supporto alle imprese e ai processi di sviluppo economico locale e territoriale, promuove, sostiene e ospita l’iniziativa della Fondazione Michelagnoli per favorire la creazione di una società istruita sulle tematiche del mare.





La Galleria del Mare nasce per comunicare il mare con un progetto permanente di educazione ambientale marina articolato in incontri attorno al tema del mare con l’alternarsi di conferenze, laboratori e mostre.





Poster, pannelli, sculture di animali marini, diorami, disegni, vignette, maxifoto, video-immagini di flora e fauna marina del Mediterraneo e dei mari di Taranto creano il contesto per una coinvolgente divulgazione scientifica dei temi legati al mondo marino.





L’arte della cartapesta contribuisce a raccontare le meraviglie e le sfide del mare, ma arrestare la perdita di biodiversità, ridurre i rifiuti marini, aumentare la protezione dell'ambiente marino richiede lo sviluppo di nuove competenze e la consapevolezza del grande valore che la ricerca e le scienze marine hanno per la società.





Per questo vi sarà la preziosa collaborazione del CNR/IRSA Talassografico di Taranto e dell’Università di Bari - Dipartimento Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente e Dipartimento di Medicina Veterinaria che metteranno a disposizione le competenze dei loro ricercatori negli incontri con studenti e scolaresche.





Tutto questo potrà incoraggiare i giovani a iniziare una carriera nell'economia blu o nelle scienze marine.





La Galleria del Mare sarà inaugurata venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 10 alla presenza del Presidente della Camera di Commercio Vincenzo Cesareo, dei Soci e Sostenitori della Fondazione Michelagnoli e dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di Brindisi e Taranto.