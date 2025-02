Lecce, cerimonia di inaugurazione del Centro di Simulazione Avanzata presso il Presidio Ospedaliero 'V. Fazzi'

LECCE - Mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 9:30, presso il Presidio Ospedaliero "V. Fazzi" di Lecce (Piano Rialzato - Ex Reparto Rianimazione, Lecce) si terrà la cerimonia di inaugurazione del Centro di Simulazione Avanzata allestito, per l'Università del Salento, da Accurate. - Mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 9:30, presso il Presidio Ospedaliero "V. Fazzi" di Lecce (Piano Rialzato - Ex Reparto Rianimazione, Lecce) si terrà la cerimonia di inaugurazione del Centro di Simulazione Avanzata allestito, per l'Università del Salento, da Accurate.





Saranno presenti alla cerimonia: il Rettore Prof. Fabio Pollice; il Direttore Generale ASL Lecce Avv. Stefano Rossi; il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale Prof. Alessandro Sannino; il Presidente CD Medicina e Chirurgia Prof.ssa Luisa Siculella; il Referente Scientifico del Centro di Simulazione Prof.ssa Luciana Mascia.





Il centro attrezzato, con tecnologie all’avanguardia, è dotato di pazienti robotizzati per la formazione di medici ed infermieri. I professionisti possono simulare casi clinici, testare nuove procedure, confrontarsi sulla gestione del rischio, effettuare interventi chirurgici, esercitarsi nel lavoro in team, mettersi alla prova in situazioni simulate ad alto rischio di errore ed in emergenza-urgenza.