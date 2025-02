Taranto, pedonalizzata l'area centrale del waterfront di via Garibaldi

Continuano gli interventi programmati dall’Amministrazione Melucci per la riqualificazione di una delle zone più suggestive del centro storico





TARANTO - Procede a grandi passi il completamento dell’opera di riqualificazione e rinaturalizzazione del Waterfront di via Garibaldi. Dopo l’apertura al pubblico del tratto centrale di quella che è una delle zone più suggestive del centro storico, l’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, con un’apposita ordinanza a firma della Direzione della Polizia Locale, ha provveduto ad istituire la pedonalizzazione dell’area prospiciente la chiesa di San Giuseppe. Per impedire il transito ad auto e motoveicoli, e permettere in tal modo ai cittadini di fruire di uno spazio vivibile e funzionale, sono stati posizionati in più punti dissuasori di sosta e segnaletica che indica il divieto di accesso a vetture e moto.





Il provvedimento si registra mentre prosegue l’esecuzione degli altri interventi contemplati dal progetto che prevede, fra gli altri, il rifacimento della pavimentazione, la risistemazione del verde ed il potenziamento della pubblica illuminazione. In questo contesto va segnalato l’imminente smantellamento del cantiere allestito presso il tratto iniziale del primo Lotto, in prossimità della Discesa Vasto, a cui seguirà in un secondo momento l’avvio della cantierizzazione dell’ultima parte della passeggiata a mare di via Garibaldi.





Quella che riguarda il Waterfront è una delle tante opere che, in corso nell’Isola Madre, rientra nel più vasto programma di riqualificazione del centro urbano avviato dall’Amministrazione Melucci con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e l’identità storica della città.