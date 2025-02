Teatri di Bari, Francesca Mannocchi dialoga con Nicola Lagioia al Teatro Kismet sui conflitti mondiali

12 febbraio | strada San Giorgio martire 22f, Bari





BARI - Francesca Mannocchi porta al Teatro Kismet il suo lucido sguardo sui conflitti che infuriano ai confini dell’Europa. A Bari mercoledì 12 febbraio alle ore 20.30 la reporter è protagonista del secondo appuntamento della rassegna a cura del presidente onorario di Teatri di Bari, Nicola Lagioia.





Lo scrittore Premio Strega dialoga sul palcoscenico dell’Opificio per le Arti con una delle voci più serie e autorevoli, più profonde e documentate, più intelligenti e coinvolgenti, capace di raccontare i conflitti che oggi scuotono il mondo. Una riflessione importante in un’epoca in cui permane l’angosciosa sensazione di scivolare su un piano inclinato capace di renderci sempre meno umani. "Mannocchi ha scritto libri, girato documentari, realizzato reportage dalla Siria, dall’Iraq, dalla Libia, dal Libano, dall’Afghanistan, dall’Ucraina, dalla Palestina, dalla Somalia, dallo Yemen – racconta Lagioia - diventando sempre più una figura di riferimento per chiunque voglia sapere a che punto è la notte, e se c’è una via d’uscita" spiega Lagioia.





Francesca Mannocchi Lavora da freelance e collabora con diversi canali televisivi e testate giornalistiche sia italiane, quali L'Espresso e LA7, sia internazionali, ad esempio Al Jazeera e The Guardian occupandosi di migrazioni e conflitti riguardanti principalmente i paesi della lega araba e la Turchia. Ha ricevuto il Premio Franco Giustolisi "Giustizia e Verità" nel 2015 con l'inchiesta realizzata per LA7 sul traffico di migranti e sulle carceri libiche, il Premiolino nel 2016 e il Premio Ischia internazionale di giornalismo nel 2021. Nel 2018 il documentario diretto con il fotografo di guerra Alessio Romenzi "Isis, Tomorrow. The Lost Souls of Mosul", produzione internazionale in lingua arabo-irachena sui figli dei combattenti dell'ISIS, è stato presentato alla 75ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Per Giulio Einaudi Editore ha pubblicato nel 2019 "Io Khaled vendo uomini e sono innocente", con cui ha vinto il Premio Estense, e nel 2021 "Bianco è il colore del danno", libro nel quale parla della sua convivenza con la sclerosi multipla e che vince il Premio Wondy di letteratura resiliente. Con Editori Laterza ha pubblicato nel 2019 "Porti ciascuno la sua colpa". Dal 2022 è inviata per LA7 per l'invasione russa dell'Ucraina. Il 24 ottobre 2024 ha presentato alla Festa del Cinema di Roma il documentario Lirica Ucraina, scritto con Daniele Mustica, basato sui racconti dei sopravvissuti.





Durante la serata nel foyer del teatro sarà presente un book corner a cura della libreria Un panda sulla luna.





La rassegna vedrà ospiti poi Domenico Starnone (6 marzo) e Donatella Di Pietrantonio (10 aprile), sempre alle ore 20.30.