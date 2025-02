Il Lecce cede il difensore danese Patrick Dorgu al Manchester United

FRANCESCO LOIACONO - Il Manchester United ha ufficializzato l'acquisto del difensore danese Patrick Dorgu dal Lecce per una cifra di £25 milioni, con un contratto fino al 30 giugno 2030.

Il ventenne, noto per la sua versatilità sulla fascia sinistra, ha collezionato 53 presenze e segnato 5 gol in Serie A con il Lecce.



Dorgu ha indossato la maglia della nazionale danese in diverse categorie giovanili, accumulando 7 presenze con l'Under 21, 1 con l'Under 20 e 5 con l'Under 19. Ha esordito con la nazionale maggiore nel 2024, totalizzando 4 presenze e segnando 1 gol.





Il difensore potrebbe debuttare con il Manchester United domenica 16 febbraio alle 17:30, nella trasferta di Premier League contro il Tottenham. La sua aggiunta rappresenta un rinforzo significativo per l'allenatore Ruben Amorim, soprattutto considerando le recenti problematiche difensive della squadra, tra cui l'infortunio di Luke Shaw.





Il Manchester United, attualmente in corsa per la qualificazione all'Europa League, punta a migliorare la propria posizione in classifica con l'arrivo di Dorgu.