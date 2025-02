Lecce, dopo l’orientamento il tecnico 'Deledda' ora apre all’accoglienza

Ha partecipato al SITO – Salone dell’Orientamento e attivato i laboratori esperienziali "Laboratoriamo"





LECCE - Insieme a numerose realtà scolastiche della città e della provincia di Lecce, l’Istituto Tecnico "Grazia Deledda" ha partecipato nei giorni scorsi al SITO - Salone dell’innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento presso il Grand Hotel Tiziano di Lecce. I Deledda1.jpgdocenti e gli studenti hanno avuto l’occasione di incontrare decine di famiglie alle quali hanno illustrato l’offerta formativa dell’istituto, i suoi punti di forza e la spendibilità concreta del titolo di studio sul mercato del lavoro.





La scuola leccese può contare su una solida tradizione nel campo della formazione degli studenti salentini. È dislocata nella sede di Piazza Palio (facilmente raggiungibile con i servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano) da decenni. Qui migliaia di studenti si sono formati ai saperi scientifici, giuridici ed economici proseguendo poi con profitto gli studi universitari o inserendosi in un mercato del lavoro sempre più alla ricerca dei profili e delle competenze che vengono formate.





L’Istituto è accreditato Erasmus+ con due indirizzi di studio, tra i quali si dividono oggi i più di mille studenti che frequentano il Grazia Deledda: l’indirizzo tecnico-economico, che garantisce una solida formazione nel campo dell’economia politica e aziendale, del Diritto, delle lingue e del marketing; l’indirizzo tecnologico, che insiste sull’innovazione scientifica, ambientale, biologica e sulla progettazione e organizzazione dei processi produttivi. Entrambi non tralasciano la formazione di base nel campo umanistico, per rafforzare l’interdisciplinarietà delle competenze di ciascun diplomato.





Molto interesse da parte dei ragazzi di 3° media e delle loro famiglie sta riscuotendo il progetto "Laboratoriamo" attraverso il quale si può imparare facendo, confrontandosi e condividendo spazi ma soprattutto esperienze. La scuola ha investito molto sui laboratori e visitarli, vedere come sono fatti, conoscere i docenti tecnico pratici, vero plus per un istituto che punta seriamente su questo tipo di attività, è il modo migliore per fare una scelta più attenta e consapevole rispetto al percorso scolastico da intraprendere. I Laboratori sono suddivisi per Settore: Economico e Tecnologico.





«Con la partecipazione al Salone dell’Innovazione e dell’Orientamento e con altre iniziative come gli Open day e il programma Laboratoriamo la nostra scuola si è aperta come ogni anno all’incontro con le famiglie e gli studenti – dichiara la Dirigente dell’Istituto Tecnico "Grazia Deledda" Giovanna Caretto – attendiamo i nuovi studenti con entusiasmo, pronti a garantirgli tutta l’accoglienza e l’incoraggiamento di cui hanno bisogno all’inizio della nuova esperienza».





Ricordiamo che c’è tempo fino al 10 febbraio alle ore 20:00 per completare l’iscrizione presso l’istituto scolastico superiore scelto dai ragazzi. Il codice scuola del "Grazie Deledda" è LETE010002.