Trani, 60enne aggredita da due lupi mentre fa jogging: ferita ai glutei

TRANI - Attacco insolito a Trani, dove una donna di 60 anni è stata morsa ai glutei da due lupi mentre faceva jogging in via Duchessa d’Andria. L’episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 8, mentre la donna correva in compagnia di un uomo.

Secondo il racconto della vittima, i due lupi sarebbero sbucati all'improvviso e l'avrebbero attaccata dopo averla vista correre. L’uomo che era con lei ha cercato di distrarli urlando, ma senza successo. Provvidenziale l’intervento di alcuni militari della caserma Lolli Ghetti, che si trovavano nei paraggi e sono riusciti a mettere in fuga gli animali.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita all’ospedale di Andria, dove i medici hanno confermato che i morsi sono compatibili con le dentature di un lupo. È stata dimessa con ferite giudicate guaribili in breve tempo.

Si tratta del primo avvistamento di lupi a Trani, un evento insolito anche per l’orario in cui è avvenuto l’incontro, dato che solitamente questi animali si muovono di notte. A riportare la notizia è La Gazzetta del Mezzogiorno.