Tre nuove scosse di terremoto nell'area flegrea: paura tra i residenti

NAPOLI - Tre nuove scosse di terremoto, più forti della media e a distanza ravvicinata, si sono verificate questa mattina nell'area flegrea, dopo le 8:00, con epicentro nella zona della Solfatara. La prima, di magnitudo 3.2, è stata registrata alle 8:12 a una profondità di 3 km. La seconda, di magnitudo 2.8, è avvenuta alle 8:14, seguita immediatamente da una terza scossa di 2.7 gradi, entrambe con una profondità di 2 km. I residenti, già spaventati per la difficile notte trascorsa, hanno chiaramente avvertito le scosse.

Lo sciame sismico in corso

La notte appena trascorsa è stata particolarmente difficile a causa di uno sciame sismico tra i più intensi degli ultimi 30 anni. Dalle ore 23:00 di domenica 16 febbraio fino alle prime ore di lunedì 17, l'INGV ha registrato ben 25 scosse. L'evento più significativo si è verificato alle 00:19, con una magnitudo di 3.9 e epicentro alla Solfatara, avvertito chiaramente a Pozzuoli e Napoli. Molti cittadini, preoccupati per l'evoluzione della situazione, sono scesi in strada. Da segnalare anche una scossa di magnitudo 2.4 alle 5:04 in via Napoli.

Ecco alcune delle scosse registrate nelle ultime ore:

2025-02-17 08:45:15 1.2 Campi Flegrei 32025-02-17 08:42:02 1.5 Campi Flegrei 32025-02-17 08:23:47 1.3 Campi Flegrei 22025-02-17 08:14:19 2.7 Campi Flegrei 22025-02-17 08:14:11 2.8 Campi Flegrei 22025-02-17 08:12:29 1.2 Campi Flegrei 22025-02-17 08:12:10 3.2 Campi Flegrei 3

Intervento della Protezione Civile

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è immediatamente attivata, coordinandosi con le strutture locali. Il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, ha presieduto un'unità di crisi in videoconferenza con il territorio alle ore 1:30. Visto l'alto numero di cittadini scesi in strada, è stata disposta l'attivazione del volontariato di protezione civile e l'apertura di aree di accoglienza per la popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli. Il Dipartimento continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione in collaborazione con le autorità locali.

Il sindaco di Bacoli rassicura la popolazione

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha rilasciato una nota per rassicurare i cittadini: "Lo so, non è semplice. È una notte particolare. Abbiamo avvertito numerose scosse, alcune anche di magnitudo 3.9, altre di 3.0 e 2.7. Capisco la paura, ma siamo al lavoro incessantemente, in sinergia con le forze dell'ordine, la Protezione Civile, i vigili del fuoco e il 118. A Bacoli è attivo il Centro Operativo Comunale, e sono stati effettuati controlli su scuole, strade e abitazioni private. Non si registrano danni a cose o persone, e questa è la notizia più importante. Il bradisismo c'è sempre stato e sempre ci sarà: dobbiamo imparare a conviverci. Noi ci siamo, un passo alla volta".