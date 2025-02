Trinchera (Liberali e Riformisti nPSI): 'Il centrodestra unito deve tornare a governare la Puglia. C'è bisogno di una forte classe dirigente'

TARANTO - Il centrodestra, nella giornata di venerdì 7 febbraio 2025, si è riunito a Taranto nella nuova sede del Circolo Italia di Fratelli d'Italia (presieduto dall'ex consigliere comunale Fiore Petrelli) per aprire il confronto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.





Alla riunione, tenutasi nel locale di via Cesare Battisti n°30, erano presenti il sottosegretario Marcello Gemmato, coordinatore regionale FdI, il senatore Roberto Marti per la Lega, l'onorevole Mauro D'Attis per Forza Italia, l'ex deputato Gianfranco Chiarelli per l'Udc. Ed ancora: i deputati di FdI Dario Iaia e Giovanni Maiorano, il deputato di Forza Italia Vito De Palma, i consiglieri regionali Renato Perrini (FdI), Giacomo Conserva (Lega) e Massimiliano Di Cuia (FI), i consiglieri comunali di FdI Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano, il coordinatore cittadino di FdI Gianluca Mongelli.





"L'apertura dello sportello serve a interloquire con la cittadinanza. Insieme a una forte presenza di governo c'è l'articolazione dei nostri circoli territoriali. Lo facevamo prima quando eravamo all'opposizione, lo facciamo adesso a maggior ragione perché siamo al governo e dobbiamo tradurre in fatti concreti le esigenze del popolo tarantino, pugliese e italiano" ha dichiarato Marcello Gemmato "Vi è la grande coesione del centrodestra. Erano presenti tutti i partiti del centrodestra. Non solo Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, ma anche Noi Moderati, Udc, Nuovo Partito Socialista, per fare il punto della situazione un po' sulle imminenti elezioni comunali in Puglia ma anche un orizzonte più ampio che è quello di governo regionale al quale noi ambiamo a fornire la migliore classe dirigente. Vogliamo fare in modo che la Puglia, retta da 20 anni di centrosinistra, possa intercettare e lanciare con forza un'idea di governo che è presente a livello centrale con il primo ministro Giorgia Meloni e che può avere anche a livello regionale una continuità e cogliere una serie di opportunità che la stabilità di governo sta offrendo. Resta, inoltre, prioritario il rilancio del centrodestra a Taranto. Conosciamo tutti le vicende degli ultimi anni e le continue fibrillazioni nel centrodestra, che hanno frenato l'azione amministrativa a danno dei cittadini. Ritengo che Taranto debba massimizzare una bellezza, una ricchezza che purtroppo negli anni non è riuscita a rappresentare. Penso che potenzialmente Taranto sia la città che maggiormente può crescere in Puglia. Può dare tanto, deve dare tanto. Noi abbiamo ottimi consiglieri comunali e intendiamo costruire una classe dirigente all'altezza delle aspettative".





All'inaugurazione del Circolo Italia di Fratelli d'Italia a Taranto, era presente anche una delegazione della provincia di Brindisi, affiancata da quella di Taranto, dei Liberali e Riformisti nPSI guidati dal commissariato provinciale di Taranto, Pino Trinchera.





"Sono d'accordo con quanto ha detto Marcello Gemmato" ha dichiarato Pino Trinchera, commissario della provincia di Taranto dei Liberali e Riformisti nPSI "Il centrodestra deve tornare a governare la Puglia dopo tanti anni di centrosinistra. E, per farlo, bisogna puntare su una forte classe dirigente, ma anche ascoltare e mettere al centro i cittadini della nostra bellissima Regione con un programma di governo ampio e ben dettagliato".