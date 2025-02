Un nuovo appuntamento con “Ora o mai più”, lo show condotto da Marco Liorni

Torna in onda, per il quinto appuntamento stagionale, sabato 8 febbraio, in prima serata su Rai 1, in diretta dal Nomentano 5 – Studi Televisivi Fabrizio Frizzi “Ora o mai più”, lo show musicale condotto da Marco Liorni.

Dopo la vittoria nella quarta serata di Loredana Errore, che ha cantato in coppia con il suo coach Marco Masini, il secondo posto di Pierdavide Carone a pari merito con Pago, e il terzo di Antonella Bucci, continua la gara tra gli otto concorrenti, assistiti e affiancati dai loro tutor. La quinta puntata sarà articolata in tre manche: nelle prime due i concorrenti canteranno come sempre con i loro coach, con la seconda dedicata a brani del festival di Sanremo, mentre la terza avrà per protagonisti due interpreti che hanno segnato intere generazioni, Amedeo Minghi e Ivana Spagna. Che si esibiranno non solo come ospiti d’onore, ma anche come protagonisti di duetti inediti con i concorrenti, in un mix di emozioni, ricordi e nuove sfide musicali, per un incontro di generazioni e di stili. Il tutto sempre rigorosamente dal vivo, con l’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Le coppie in gara:

• Valerio Scanu con Rita Pavone

• Matteo Amantia con Alex Britti

• Pago con Patty Pravo

• Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti

• Carlotta con Donatella Rettore

• Loredana Errore con Marco Masini

• Antonella Bucci con Raf

• Anonimo Italiano con Riccardo Fogli