Un’eccellenza pugliese in tutto il mondo per la progettazione di giochi per parchi

La creazione di spazi ludici all'aperto è una sfida che unisceed. Oggi ne parliamo con una delle realtà più consolidate nel settore, ovvero

L'azienda, con sede a Ugento (Lecce), da anni si occupa di progettare e realizzare giochi per parchi e arredo urbano.

Dal Salento ha raggiunto dapprima i confini regionali, poi nazionali e con la dedizione e la professionalità, i suoi prodotti sono in tutto il mondo.

L'obiettivo? Offrire ai bambini luoghi dove possano esprimere al meglio la loro energia e creatività in un ambiente sicuro.

Per maggiori informazioni, si può consultare il sito ufficiale dell’azienda: https://www.giochipark.com/

Qual è l'importanza del gioco all'aperto per i bambini?

Il gioco all'aperto è fondamentale per il corretto sviluppo dei bambini, sia dal punto di vista fisico che emotivo. Giocare all’esterno permette loro di esplorare, socializzare e sperimentare la loro libertà di movimento.

Uno degli aspetti più significativi è che, in spazi aperti come i parchi, i bambini possono esprimere la loro creatività in modo spontaneo. Questo tipo di gioco, che coinvolge tutti i sensi e stimola la coordinazione, li aiuta a sviluppare equilibrio, forza e agilità. Per noi, la creazione di parchi attrezzati non significa solo mettere insieme giochi, ma creare vere e proprie "isole di benessere" dove i più piccoli possano crescere divertendosi.

Come dovrebbe essere progettato un parco giochi ideale?

Un parco giochi deve prima di tutto rispondere a requisiti di sicurezza, ma anche essere accogliente e stimolante. La posizione del parco è fondamentale: deve trovarsi in una zona tranquilla, lontano da traffico o pericoli, e avere una buona combinazione di sole e ombra per il comfort dei bambini durante tutto l'anno. È altrettanto importante che ci sia accesso agevole per i mezzi di soccorso, in caso di emergenza. La selezione dell'azienda che si occupa della realizzazione delle strutture è poi un altro passo cruciale. Le attrezzature devono essere certificate secondo le normative europee, come la EN1176, per garantire la massima sicurezza.

Parliamo del vostro ruolo nella creazione di parchi giochi. Quali sono i vostri punti di forza?

Con un’esperienza che supera i cinquant’anni, abbiamo affinato la nostra capacità di progettare e realizzare giochi per parchi che uniscono robustezza, design accattivante e massima sicurezza. Usiamo materiali di alta qualità come legno, acciaio e alluminio, sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Tuttavia, ciò che davvero ci distingue è la personalizzazione di ogni progetto.

Ogni parco che realizziamo è unico, progettato per integrarsi perfettamente nel contesto in cui viene inserito e per rispondere ai bisogni specifici dei bambini. Non ci limitiamo a installare giochi classici come scivoli e altalene, ma creiamo spazi multifunzionali con strutture che stimolano l’interazione e il movimento.

Quanto è importante la sicurezza nei parchi giochi?

La sicurezza è sempre al primo posto. Un parco giochi mal progettato può diventare un vero e proprio pericolo. I bambini, presi dall’entusiasmo del gioco, spesso non si rendono conto dei rischi. Per questo ci assicuriamo che tutte le nostre strutture siano perfettamente conformi alle normative di sicurezza. Ogni gioco che installiamo è testato per resistere all’usura e alle condizioni atmosferiche, e tutte le superfici del parco sono realizzate con materiali antiurto, come le pavimentazioni antitrauma, che riducono il rischio di incidenti in caso di cadute.

Come si può incentivare il ritorno al gioco in spazi aperti?

È vero, negli ultimi tempi molti bambini passano più tempo al chiuso, davanti a uno schermo. Questo stile di vita rischia di limitare lo sviluppo fisico ed emotivo dei più piccoli. I parchi giochi sono la soluzione ideale per riportare i bambini all’aria aperta. Offrire spazi ben progettati, sicuri e stimolanti aiuta i bambini a desiderare di stare all'aperto e interagire con gli altri. Inoltre, le attrezzature presenti nei parchi favoriscono lo sviluppo motorio e la socialità, fondamentali per la crescita.

Quali tipologie di giochi trovano spazio nei vostri parchi?

Nei nostri parchi integriamo un'ampia gamma di attrezzature. Dai classici come altalene e scivoli, ai giochi dinamici che stimolano l’agilità e la coordinazione. Molto apprezzati sono anche i giochi multifunzionali, che combinano diverse strutture, come torri, scivoli, tunnel e pareti da arrampicata.

Questi non solo permettono ai bambini di muoversi, ma stimolano la loro creatività, offrendo loro la possibilità di creare giochi sempre nuovi con i loro amici. Tutti i materiali che utilizziamo sono atossici e sicuri, progettati per durare a lungo e resistere alle intemperie.

Qual è, secondo voi, il futuro del gioco all’aperto?

Siamo convinti che il gioco all’aperto tornerà sempre più in auge. Man mano che le persone riconoscono i benefici fisici ed emotivi legati a queste attività, vedremo una crescente attenzione verso la creazione di spazi verdi attrezzati.

Il nostro obiettivo è quello di continuare a innovare, offrendo strutture sicure e funzionali, ma anche esteticamente belle e accattivanti, in grado di integrarsi armoniosamente con l’ambiente circostante. Inoltre, crediamo che la tendenza futura sarà sempre più orientata verso l’utilizzo di materiali sostenibili, per offrire ai bambini un mondo più verde e pulito.