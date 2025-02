"Zefiro" soffia su Capurso: una festa per le famiglie

CAPURSO - Un vento nuovo soffia sul Centro Servizi per le famiglie dell’Ambito Territoriale Sociale di Triggiano e domenica 16 febbraio “Zefiro” farà tappa a Capurso per una grande festa dedicata alle famiglie. L’appuntamento è fissato per le 10.30 in piazza Gramsci, dove bambini e adulti potranno vivere una giornata di condivisione e divertimento.L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Capurso in collaborazione con la Cooperativa SoleLuna, nuovo soggetto gestore del Servizio, trasformerà la piazza in un vero e proprio villaggio a misura di grandi e piccini. Sarà un’occasione unica per riscoprire i giochi di una volta, praticare yoga, cimentarsi in attività di manipolazione e giardinaggio, ascoltare letture animate e tanto altro.Il Centro Servizi per le famiglie Zefiro, con sede al primo piano di Palazzo Venisti, è un servizio fondamentale di prevenzione e promozione del benessere. Si propone come punto di riferimento per il sostegno ai compiti di cura e agli impegni educativi quotidiani delle famiglie, offrendo consulenze specialistiche e percorsi personalizzati per le esigenze dei cittadini.L’equipe del centro è composta da una coordinatrice, un’assistente sociale, cinque psicologhe, quattro educatori, un mediatore familiare, un avvocato e un mediatore culturale. Il servizio propone attività di animazione educativa, momenti di formazione e informazione, oltre a consulenze specialistiche. È totalmente gratuito per i cittadini e attivo sulle cinque sedi dell’Ambito, con una linea telefonica dedicata operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 al numero 3207736668.“La famiglia è il luogo in cui si costruiscono i valori più alti della società – afferma l’assessore Mariella Romano – Il suo ruolo dovrebbe essere ancora più valorizzato di quanto non lo sia ed è per questo che nascono i Centri Ascolto Famiglia, che rappresentano una risorsa preziosa per la nostra comunità. Realizzare questo tipo di servizio rappresenta per il welfare un grande impegno ma anche una notevole soddisfazione, perché solo attraverso un concreto aiuto al primo nucleo della comunità possiamo ottenere una società migliore”.Anche il Sindaco di Capurso, Michele Laricchia, sottolinea l'importanza del servizio: "Zefiro rappresenta un presidio fondamentale per la nostra comunità. Il supporto alle famiglie non è solo un atto di assistenza, ma un investimento sul futuro di Capurso. Con questo centro vogliamo creare un ambiente accogliente e sicuro, in cui ogni cittadino possa trovare sostegno e opportunità di crescita".Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per scoprire e vivere un’esperienza di comunità all’insegna del benessere e della condivisione.