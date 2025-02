Sanremo 2025, il dialetto barese conquista il Dopofestival: “Da noi si dice la Mong e la Pong”

SANREMO - Nel salotto del Dopofestival di Sanremo 2025, tra chiacchiere, musica e risate, spunta anche un tocco di dialetto barese. Durante lo scambio di battute tra i conduttori e gli ospiti della serata, la stilista Anna Dello Russo, nota per la sua energia e il suo stile sopra le righe, ha regalato un momento esilarante, sfoderando un’espressione tipicamente barese:

«Da noi sai come si dice? La Mong e la Pong!»

Il pubblico in studio e i conduttori, tra cui Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli, sono rimasti inizialmente sorpresi, mentre la cantante Serena Brancale, anche lei barese, ha subito colto il riferimento, annuendo con un sorriso complice.

Cosa significa “La Mong e la Pong”?

L’espressione, dal suono giocoso e quasi onomatopeico, è tipica del dialetto barese e viene usata per descrivere una persona indecisa, che cambia idea facilmente, come una banderuola al vento. Un modo colorito e immediato per sottolineare l’atteggiamento di chi oscilla continuamente tra due posizioni senza prendere una decisione definitiva.

Il momento ha divertito sia gli ospiti in studio che il pubblico a casa, dimostrando ancora una volta come Sanremo sia non solo musica e spettacolo, ma anche un’occasione per far emergere le diverse sfaccettature della cultura italiana, compresi i suoi dialetti più caratteristici.

E chissà che dopo questa edizione del Festival, “La Mong e la Pong” non diventi un nuovo tormentone!