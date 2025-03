A Bari la XXXIII edizione delle Giornate FAI di Primavera: apertura straordinaria di Palazzo di Città e Teatro Piccinni

BARI - Si è svolta questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione della XXXIII edizione delle, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, organizzato dal. L’appuntamento, in programma sabato 22 e domenica 23 marzo, prevede per Bari l’apertura straordinaria die del

Alla presentazione sono intervenuti, insieme a Gioacchino Leonetti, capo Delegazione FAI Bari, il sindaco Vito Leccese, l’assessora alle Culture Paola Romano, la consigliera comunale Micaela Paparella, il docente di Storia Moderna dell’Università di Bari Biagio Salvemini e il docente del Politecnico di Bari Luigi Maria Galantucci.

Un’edizione speciale, quella del 2025, che celebra i cinquant’anni dalla fondazione del FAI. Dal 1975 la missione della fondazione è sensibilizzare cittadini e istituzioni alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico del Paese, con numeri significativi: oltre 13 milioni di visitatori, 16.290 luoghi aperti in più di 7.000 città italiane.

«Sono particolarmente felice che le Giornate FAI di Primavera si tengano anche quest’anno nel nostro Palazzo di Città – ha dichiarato il sindaco Leccese –. Questo luogo, sede dell’amministrazione comunale dal 1860, è simbolo dell’apertura alla cittadinanza e oggi più che mai intendiamo renderlo accessibile e vivo per tutti i cittadini. Abbiamo avviato l’iter per ribattezzarlo simbolicamente Palazzo della città, a sottolineare la sua appartenenza all’intera comunità barese. Le Giornate FAI si inseriscono perfettamente in questo percorso di valorizzazione e di conoscenza condivisa.»

L’assessora Romano ha sottolineato l’importanza educativa dell’iniziativa: «Il prossimo weekend sarà un’occasione unica per conoscere i tesori del Palazzo di Città e del Teatro Piccinni, con visite dedicate anche a spazi generalmente inaccessibili come il palcoscenico e il sottotetto del teatro. Un grazie sentito al FAI e ai tanti giovani volontari che contribuiscono alla tutela della nostra storia con passione e competenza.»

Gioacchino Leonetti ha ricordato come quest’anno si celebrino anche i 25 anni della Delegazione FAI di Bari, la prima costituitasi in Puglia, ribadendo la missione di custodire e raccontare il patrimonio culturale e ambientale, in collaborazione con istituzioni, scuole e associazioni locali.

Come di consueto, le visite guidate saranno affidate agli "Apprendisti Ciceroni", studenti delle scuole e delle università cittadine che accompagneranno il pubblico alla scoperta degli ambienti del Palazzo di Città, tra cui la Sala Massari, la Sala Consiliare Enrico Dalfino e la Sala Giunta, oltre all’ufficio del sindaco.

Novità di questa edizione: per i soli iscritti FAI sarà possibile partecipare a una visita esclusiva del palcoscenico e del sottotetto originale del Teatro Piccinni.

Inoltre, domani, mercoledì 19 marzo, alle ore 17.30, presso il Museo Civico di Bari, si terrà il seminario propedeutico “Alla scoperta del Palazzo di Città”, con la partecipazione di docenti ed esperti, che approfondiranno la storia, l’arte e l’architettura dell’edificio municipale.

Programma visite:

Sabato 22 marzo: ore 10-20 (ultima visita ore 19:30)

Domenica 23 marzo: ore 10-20 (ultima visita ore 19:30) Contributo suggerito: 3 euro per iscritti FAI, 5 euro per non iscritti.

Per informazioni e prenotazioni:

📧 bari@delegazionefai.fondoambiente.it

Anche quest’anno, le Giornate FAI attraverseranno l’intero territorio nazionale, con l’apertura straordinaria di oltre 750 luoghi, spesso non accessibili al pubblico. Un’occasione per riscoprire la bellezza del patrimonio italiano e riaffermare l’importanza della sua tutela.