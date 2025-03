Bitonto, al via 'WWW.Shakespeare 11' dal 27 marzo all'1 aprile

Al via l’undicesima edizione del festival targato Fatti d’Arte dedicata al Bardo con la nuova produzione della compagnia bitontina





BITONTO (BA) - Dopo gli appuntamenti di febbraio della preview, torna a Bitonto dal 27 marzo al 1° aprile, nella nuova location del rinnovato Palazzo Planelli, www.Shakespeare, il festival ideato e diretto dalla Compagnia Fatti d’Arte e sostenuto dal Comune di Bitonto nell’ambito del progetto "Bitonto città dei Festival" - Rete dei festival 2024. La rassegna, nata dalla volontà di ripercorrere e studiare la drammaturgia shakespeariana riportando il teatro classico nell’immediatezza del contemporaneo, quest’anno propone un’edizione speciale interamente dedicata alla percezione del mondo attraverso i sensi e introdotta dalle parole «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi» (La bisbetica domata). Sarà presentata in questa undicesima edizione l’ultima produzione dei Fatti d’Arte: "La Tempesta. Oltre i confini del visibile là dove nascono le storie".





Da giovedì 27 a sabato 29 marzo (turni 18:30 - 20:00 - 21:30) e domenica 30 marzo (turni 18:00 - 19:30 - 21:00), dunque, la nuova produzione dei Fatti d’Arte intitolata "La Tempesta. Oltre i confini del visibile là dove nascono le storie" andrà in scena in un luogo speciale, Palazzo Planelli di Bitonto – edificio storico della città ora ritornato a vivere grazie al progetto "Backstage: Imparare a leggere le trame" sostenuto da Fondazione con il Sud –, in cui i sensi degli spettatori saranno stimolati in un gioco tutto shakespeariano. Ispirato al celebre romance del Bardo, lo spettacolo condurrà il pubblico in un viaggio personale e introspettivo andando a indagare le personali tempeste che, ognuno di noi, a suo modo, vive. Una novità assoluta, in cui il teatro si fa sperimentazione, in un luogo affascinante e carico di storia, in cui atmosfere nebulose e personaggi fantastici si mescoleranno all'immaginario favolistico degli affreschi ottocenteschi creando un'esperienza rara, osservata e agita dallo spettatore.





Sempre a Palazzo Planelli, lunedì 1° aprile alle ore 19:00, la chiusura sarà affidata a "Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni", esiti teatrali a tema shakespeariano con i partecipanti al laboratorio "La Scena Possibile" e di un gruppo di utenti di Zip.h, cooperativa sociale che si occupa di sostenere le persone con disabilità intellettiva, mentale, fisica e psico-fisica, entrambi i percorsi sono stati guidati dalla Compagnia Fatti d’Arte.





PROGRAMMA:





27, 28, 29 marzo ore 18:30 - 20:00 - 21:30 e 30 marzo ore 18:00 - 19:30 - 21:00 | Palazzo Planelli - via Antonio Planelli, 37 (Bitonto)

La Tempesta. Oltre i confini del visibile là dove nascono le storie

Produzione Fatti d’Arte

Costo € 10





1° aprile ore 19:00 | Palazzo Planelli - via Antonio Planelli, 37 (Bitonto)

Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni

Esiti laboratori con “La scena possibile” e gli utenti della Cooperativa Zip.h

Costo € 3