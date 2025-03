Crollo palazzina via De Amicis: proseguono le demolizioni, nessuna presenza di amianto nell’aria e nelle polveri depositate

BARI - Procedono senza sosta gli interventi di demolizione controllata delle parti residue della palazzina crollata nei giorni scorsi all’incrocio tra via De Amicis e via Pinto. Ad oggi i lavori hanno già superato il 60% delle attività previste e continueranno nei prossimi giorni, sempre sotto la stretta sorveglianza dei tecnici comunali, diretti e coordinati dall’ingegnere Francesco Leo, responsabile per la sicurezza del cantiere.

Importanti rassicurazioni arrivano da Arpa Puglia, che ha trasmesso una nota ufficiale confermando l’assenza di fibre di amianto nelle polveri aerodisperse, ovvero quelle presenti nell’aria, e nelle polveri depositate sulle superfici circostanti. In particolare, i campionamenti effettuati su balconi, piazzali e finestre, tra cui il balcone al secondo piano dell’abitazione in via De Amicis 2 (Scala B) e l’ex scuola Carlo Del Prete, hanno dato esito negativo, garantendo un quadro rassicurante per residenti e lavoratori presenti in zona.

Tuttavia, Arpa ha rilevato la presenza di un piccolo frammento di materiale cementizio contenente amianto (MCA) nei pressi della ex scuola Carlo Del Prete. In merito, il Comune si è già attivato preallertando una ditta specializzata per la rimozione e la gestione in sicurezza del materiale, seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dall’Agenzia regionale.

A tutela della salute pubblica, il Comune ricorda che con ordinanza sindacale del 12 marzo sono state adottate misure precauzionali per le aree esterne adiacenti all’edificio crollato. Tra queste: divieto di affaccio, obbligo di tenere chiuse le finestre e di indossare dispositivi di protezione come mascherine, misure valide fino a nuova comunicazione di cessato pericolo.

Analoga attenzione viene riservata ai dipendenti comunali, tra cui agenti della Polizia Locale, tecnici della Ripartizione IVOP e personale del Municipio II, impegnati quotidianamente nelle operazioni di messa in sicurezza e gestione dell’emergenza.

Le restrizioni interessano le vie prossime all’area del crollo, nello specifico: via Pinto, via De Amicis (tra Corso Benedetto Croce e via della Repubblica), via Fornelli (tra via Pinto e via della Repubblica) e Corso Benedetto Croce (tra via Bottalico e via Monfalcone).

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e informerà tempestivamente i cittadini su ogni aggiornamento riguardante la sicurezza dell’area.