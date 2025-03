A Levante Prof trionfa l'artigianalità 'Made in Italy'

BARI - È Marco Bettini della Gelateria La Veneta Castiglioncello in provincia di Livorno ad aggiudicarsi il primo premio del concorso di gelato artigianale “Trofeo PuntoIT”. L’edizione di quest’anno ha visto i maestri gelatieri sfidarsi sul tema “Le Creme Tradizionali alla base dei prodotti Tipici Pugliesi”.Sul podio, al secondo posto Riccardo Ciaccio di Livorno e al terzo posto Annarita Bruna di Castellana Grotte.I primi due classificati entrano tra i 25 finalisti della Coppa Italia di Gelateria 2025, che si svolgerà a Roma nel mese di novembre, mentre il vincitore assoluto avrà l’opportunità di competere per il titolo di Gelatiere dell'Anno al SIGEP 2026 di Rimini.Giunto alla nona edizione, il concorso si è svolto durante la terza giornata di Levante PROF, la più completa fiera internazionale del Sud Italia dedicata ai settori alimentazione, panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, in corso alla Fiera del Levante di Bari.L’evento, promosso dall'Associazione Italiana Gelatieri in collaborazione con la rivista specializzata “puntoIT”, ha visto la partecipazione di circa venti maestri gelatieri provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi con creatività e tecnica. Le loro creazioni sono state valutate da una giuria di cinque autorevoli esperti, composta da Franco Cesare Puglisi, giornalista ed editore di stampa specializzata; Vincenzo Pennestrì, presidente dell’Associazione Italiana Gelatieri; Rosario Nicodemo, campione del Mondo di gelato; Claudio Bove, presidente AIG Puglia; e Nicolò De Chirico, Maestro pasticciere.«Il Trofeo PuntoIT – ha commentato Claudio Pica, vice Presidente Vicario Fiepet Confesercenti Nazionale– è una vetrina straordinaria per il gelato artigianale italiano e per il talento dei nostri maestri gelatieri. Levante PROF si conferma ancora una volta un appuntamento fondamentale per il nostro settore, capace di attrarre e promuovere i migliori professionisti del panorama nazionale. Un riconoscimento importante è arrivato anche dalle istituzioni: i partecipanti al concorso sono stati accolti dal Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone, a testimonianza dell’attenzione verso un comparto che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy.»Levante PROF ha celebrato non solo l’arte del gelato, ma anche l’eccellenza della pasticceria artigianale italiana con il concorso Divina Colomba, organizzato da Goloasi e dedicato alla colomba artigianale.I vincitori della settima edizione sono stati: Giacomo Balestra del Panificio Azzurro Margiù di Piano di Sorrento (Napoli) per la categoria Tradizionale; Antonio Masulli di Caffè Masulli 1927 di Somma Vesuviana (Napoli) per la categoria Cioccolato; e Luigi Avallone della Pasticceria F.lli Avallone di Quarto (Napoli) per la categoria Salata.I criteri di selezione hanno incluso gusto, texture, aroma e qualità degli ingredienti, con particolare attenzione al rispetto del disciplinare di produzione della colomba artigianale, che prevede l’uso esclusivo del lievito madre.«Divina Colomba – ha dichiarato Massimiliano Dell’Aera, fondatore di Goloasi - nasce per valorizzare la qualità e la tradizione della colomba artigianale italiana e premiare l’impegno di chi lavora ogni giorno per offrire un prodotto eccellente. Anche quest’anno il concorso ha messo in luce il talento di artigiani che lavorano con passione senza mai abdicare alla qualità».«È un onore - ha concluso Ezio Amendola, organizzatore di Levante PROF - ospitare concorsi nazionali che valorizzano l’artigianalità Made in Italy. La partecipazione di maestri gelatieri e di esperti del settore della pasticceria e della panificazione di altissimo livello e l'afflusso di pubblico dimostrano la crescente importanza di Levante PROF nel panorama delle fiere internazionali, confermandosi come un appuntamento imprescindibile per tutti gli operatori del settore».Attraverso le pagine social ufficiali della fiera è possibile rimanere sempre aggiornati sulle novità di Levante PROF.Facebook: https://www.facebook.com/LevanteProf Instagram: https://www.instagram.com/levanteprof/ LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/levanteprof/