Trani, esplosione nella notte davanti al Bubbles Bar: indagano i carabinieri

TRANI - Unè esploso la scorsa notte davanti alladeldi, situato in. L’esplosione è avvenuta intorno alle, quando il locale era chiuso, e fortunatamente non si registrano feriti.

La deflagrazione ha causato danni alla facciata del bar, annerendo parte del muro esterno e provocando danni strutturali limitati. I carabinieri, giunti immediatamente sul posto insieme alla sezione rilievi del nucleo investigativo, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'attentato.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e hanno ascoltato il titolare del locale. Quest’ultimo ha riferito di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive e di non aver mai subito episodi simili in passato.

Al momento, le forze dell'ordine non escludono alcuna pista, compresa quella di un'intimidazione legata alla criminalità locale. Le indagini proseguono per individuare i responsabili e chiarire il movente dell’esplosione.