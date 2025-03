Al Kursaal la finale del Premio Gianni Colajemma dedicato ai giovani talenti

BARI - Sabato 15 marzo, alle 21, al teatro Kursaal Santa Lucia di Bari si terrà la serata finale della seconda edizione del Premio Gianni Colajemma, nato per celebrare e valorizzare le giovani promesse artistiche del nostro territorio, con particolare attenzione al teatro, alla musica e alla danza.Ad esibirsi saranno Luigi Biancoli, Alessandro Albergo in arte Asso, Attilio Cucci in arte Lio Rossani, Francesco Fragassi, Maria Bacco in arte Marie Nicole, Cosimo Tatarella, Francesco Nardone in arte Vlide, Walter Lopiano, Alessandro Sciannimanico in arte Scianni ed Elisabetta Ferrara. La serata sarà presentata dal comico e youtuber barese Daniele Condotta, che sarà accompagnato dalla Hop’n Swing Band, gruppo musicale nato nel 2022 che si distingue per gli arrangiamenti originali e un selezionato repertorio di musica swing e retrò. Madrina della serata sarà Ainette Stephens, modella e showgirl venezuelana naturalizzata italiana. Ospiti d’eccezione saranno i Jalisse, Nico Salatino, Infamouscarrion, Domenico Gernone e Giuseppe Dilillo.A giudicare i dieci finalisti del contest on line sarà una giuria di esperti composta dal fotografo internazionale Mario Gramegna, art director dello Shot Studio Milano, che negli anni ha collaborato con brand di fama mondiale e con alcune delle più importanti agenzie pubblicitarie; Gianni Pollex, autore, produttore e tra i nomi più noti della discografia italiana, con un’esperienza decennale che lo ha visto lavorare con alcuni dei più grandi artisti italiani tra cui Elodie, Chiara ed Ermal Meta; Donata Frisini, attrice pugliese con un importante percorso teatrale e televisivo e collaborazioni con registi e compagnie di grande prestigio; Kekko Di Michele, vocalist e speaker radiofonico apprezzato per la sua presenza sul palco e per la sua capacità di comunicare in modo diretto ed empatico con il pubblico. A chiudere l’elenco di giudici è Alessio Luigi Florio, imprenditore barese cresciuto nell’arte.Il Premio Gianni Colajemma è nato per ricordare l’omonimo attore e regista pugliese prematuramente scomparso nel 2021, un artista che ha dedicato la sua vita alla scena teatrale e che ha sempre sostenuto e incoraggiato le nuove generazioni di creativi. Colajemma, con la sua passione per il teatro e per l’arte, credeva fermamente nella necessità di dare spazio ai giovani talenti, soprattutto in un periodo storico così difficile per la cultura e la creatività. L’incasso della serata sarà destinato all’associazione Gianni Colajemma Ets che devolverà l’intero ricavato ad associazioni del terzo settore.“Questo premio è nato per dar voce ai giovani e nuovi talenti pugliesi – ha precisato Gianmarco Colajemma -. Come ha sempre fatto papà, dar voce ai figli minori, senza lucrare. Ogni anno destiniamo il ricavato ad associazioni di terzo settore e quest’anno compreremo una ambulanza alla S.a.b. Emergency Bari, un’associazione nata quasi un anno fa da un’idea di Biagio Massari, dove cerca di riabilitare alla società ragazzi e ragazze dopo percorsi di recupero per errori fatti in passato”.Per accedere è obbligatorio prenotarsi sul sito ufficiale dell’evento al link: www.mtbproduzioni.com/premiogiannicolajemma.: 3669937680: 21.00