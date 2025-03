"Spedizioni Don Chisciotte" in scena a Barletta: un viaggio teatrale tra sogno e realtà

BARLETTA - Domenica 16 marzo alle ore 18:30, presso il Teatro Fantàsia di Barletta (via Imbriani 144), andrà in scena lo spettacolo teatrale "Spedizioni Don Chisciotte", con Alessandro Piazzolla e Nicola Calabrese. L’evento è inserito come fuori programma della rassegna teatrale "Nuvole Sparse", giunta alla sua quarta edizione.

Dopo aver conquistato il pubblico in diverse città italiane e aver partecipato con grande successo a festival internazionali, lo spettacolo torna a Barletta per una nuova attesissima replica. Una tappa speciale prima di proseguire il suo viaggio teatrale verso Civitavecchia.

Un’opera originale che, con ironia e poesia, trasporta il pubblico in un mondo fatto di immaginazione e riflessione. La trama si sviluppa all’interno di un magazzino, dove due colleghi, tra scatoloni e pacchi da smistare, si lasciano travolgere dalla fantasia: uno si trasforma in un visionario Don Chisciotte, l’altro nel suo fedele e pragmatico Sancio Panza. Attraverso questa metamorfosi giocosa, il pubblico viene condotto in un viaggio teatrale che riflette sul peso del lavoro quotidiano e sulla necessità di sognare per non esserne schiacciati.

"Spedizioni Don Chisciotte" è uno spettacolo che unisce comicità e profondità, riportando in scena il celebre eroe cervantesco come simbolo del sognatore che lotta contro un mondo che non sempre lo comprende.

Le parole dell'autore e regista

Alessandro Piazzolla, autore e regista dello spettacolo, ha dichiarato: "Abbiamo voluto raccontare il lavoro come un’odissea quotidiana, dove la fantasia può diventare un’ancora di salvezza. Don Chisciotte è l’eroe degli idealisti, di chi guarda oltre la fatica e la routine. Il teatro, in fondo, fa lo stesso: trasforma il quotidiano in poesia. Speriamo che il pubblico possa ritrovarsi in questa storia e magari uscire dalla sala con qualche sogno in più."

Info e prenotazioni

L’appuntamento è quindi per domenica 16 marzo, alle ore 18:30, al Teatro Fantàsia di Barletta. Un’occasione da non perdere per chi ama il teatro capace di far ridere, pensare e, soprattutto, sognare. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 340 3310937 o recarsi direttamente in sede, in via Imbriani 144.