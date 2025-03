Alla moda del varietà: ad Adelfia uno spettacolo che fa rivivere l'epoca d'oro del teatro leggero

ADELFIA - La stagione teatrale 2025 del Comune di Adelfia prosegue con un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e della musica d'altri tempi. Domenica 16 marzo, alle ore 19.00, l'Auditorium "Luigi Angiuli" ospiterà "Alla moda del varietà", spettacolo che promette di trasportare il pubblico in un viaggio affascinante nell'universo luccicante e spensierato del Varietà.

Lo spettacolo, presentato da UNO&Trio e interpretato da Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci, si propone come un omaggio ai grandi protagonisti dello spettacolo leggero del Novecento. Attraverso sketch esilaranti, numeri musicali e coreografie d'epoca, il pubblico potrà riscoprire il talento comico di Ettore Petrolini, l'inconfondibile swing del Trio Lescano, le macchiette di Nino Taranto e i tic indimenticabili di Walter Chiari.

Grazie agli arrangiamenti musicali di Loris Leoci, alla preparazione vocale curata da Isabella Minafra e ai costumi di Rosa Lorusso, "Alla moda del varietà" si configura come un vero e proprio carosello di emozioni e risate. Con la supervisione artistica e il disegno luci di Marinella Anaclerio, lo spettacolo si snoda tra atmosfere retrò e citazioni della grande tradizione del Cafè Chantant fino ad arrivare alle popolari trasmissioni televisive del dopoguerra.

I tre interpreti si distinguono per la loro versatilità, trasformandosi di volta in volta in abili trasformisti, musicisti, ballerini e fini dicitori. Un "amarcord" eccentrico, capace di unire nostalgia e intrattenimento, tra canzoni d'epoca suonate dal vivo e sketch brillanti.

Un evento imperdibile per chi desidera immergersi nella magia del teatro di un tempo, con tutta la leggerezza e la poesia che solo il Varietà sa regalare.

INFO: Per maggiori dettagli sull'evento, visitare il sito: Puglia Culture