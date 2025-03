Torna “Lector in Scienza” con due appuntamenti in anteprima e un festival di tre giorni

Alessandra Viola

CONVERSANO - Il Festival della divulgazione scientifica "Lector in Scienza" torna con una nuova edizione che si svolgerà dal 3 al 5 aprile 2025, sul tema "L’orizzonte dell’umanità". Prima dell’evento principale, sono previsti due appuntamenti in anteprima, il primo dei quali si terrà domani, giovedì 13 marzo, a Conversano.

Primo appuntamento: 13 marzo a Conversano

Domani, giovedì 13 marzo alle ore 18.00, presso la Community Library della Fondazione Di Vagno in Via San Benedetto 18, avrà luogo l’incontro inaugurale. L’ospite della serata sarà la giornalista e scrittrice Alessandra Viola, autrice del libro Chiedi a una pianta (Laterza). Un’opera che invita il lettore a imparare dalla natura, mostrando come alberi, fiori e semi possano insegnarci la felicità e offrire spunti di riflessione esistenziale.

Secondo appuntamento: 26 marzo a Turi

Un secondo evento di anteprima si terrà a Turi il prossimo 26 marzo, con un altro approfondimento scientifico di grande interesse.

Il Festival dal 3 al 5 aprile

"Lector in Scienza" è un evento dedicato alla divulgazione scientifica, nato per offrire spazi di approfondimento sulle innovazioni e le sfide che il futuro ci riserva. Organizzato dalla Fondazione Di Vagno in collaborazione con l’Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, il Politecnico di Bari, la Regione Puglia e i Comuni di Conversano, Turi e Castellana Grotte, il Festival gode della media partnership di Rai Radio3.

Tra i momenti salienti dell’evento principale, vi sarà la terza edizione del Premio Rossella Panarese, dedicato alla divulgazione scientifica e rivolto alle scuole superiori della Puglia, realizzato in collaborazione con Rai Radio3.

Un'occasione imperdibile per avvicinarsi al mondo della scienza con un linguaggio accessibile e coinvolgente, attraverso incontri, dibattiti e momenti di riflessione su temi di grande attualità.