Allerta meteo in Puglia: piogge e temporali in arrivo, scatta l'allerta gialla

Previsioni dettagliate Precipitazioni: Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulla Puglia settentrionale, i quantitativi cumulati saranno moderati. Sui restanti settori, i quantitativi cumulati saranno da deboli a moderati.

Rischio idrogeologico L'allerta gialla è stata emessa per il rischio di fenomeni idrogeologici, ovvero frane, smottamenti e allagamenti, causati dalle forti piogge e dai temporali.

Raccomandazioni Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione e di adottare le seguenti precauzioni: Evitare di sostare in prossimità di corsi d'acqua e zone a rischio allagamento.

Non sostare sotto alberi e strutture pericolanti.

Limitare gli spostamenti in auto e, in caso di necessità, guidare con prudenza.

Tenersi aggiornati sull'evoluzione della situazione meteo tramite i canali ufficiali.

Aggiornamenti Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo e le indicazioni della Protezione Civile per eventuali variazioni dell'allerta.

