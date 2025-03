All’oasi WWF Monte Sant’Elia per scoprire “I Rettili del Parco Terra delle Gravine”

TARANTO - L’oasi WWF Monte Sant’Elia dedica una giornata alle tante specie di rettili che arricchiscono la straordinaria biodiversità del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia, un appuntamento del progetto ParkCode di cui il WWF Trulli e Gravine è promotore.L’iniziativa gratuita “I Rettili del Parco Terra delle Gravinesi terrà, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di sabato 29 marzo, presso l’oasi WWF Monte Sant’Elia; con info e prenotazioni dei pochi posti disponibili gratuiti con mail trulliegravine@wwf.it o 3206067922.Sarà una ghiotta occasione per una passeggiata lungo i sentieri dell'oasi WWF Monte Sant’Elia per apprezzarne la ricca diversità faunistica e floristica.Gli esperti del WWF Trulli & Gravine, in particolare, guideranno i partecipanti alla scoperta delle diverse specie di rettili presenti in questo paradiso naturalistico: i serpenti, i gechi, tra cui il quasi esclusivo Geco di Kotschy di origine balcanica, la testuggine di Hermann, la misconosciuta luscengola che sembra un serpentello, ma che serpente non è, il ramarro, che diventa sempre più raro, e la comune lucertola campestre.L’oasi WWF Monte Sant’Elia è il Centro visite del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” che, anche grazie alle risorse del progetto “Protectionist” finanziato da Fondazione Con il Sud nell’ambito del bando volontariato 2022, tutto l’anno accoglie e assiste le migliaia di turisti e amanti della natura che visitano non solo l’oasi naturalistica del WWF, ma l’intero Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”.L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto “ParkCode” del WWF Trulli e Gravine, che si propone come una innovativa modalità di sviluppo “dal basso” del Parco Naturale Regionale “Terra Delle Gravine”, attraverso il potenziamento delle attività già realizzate e dei servizi erogati, a favore dei fruitori locali e dei turisti, presso il Centro visite del Parco costituito dall’Oasi WWF Monte Sant’Elia.“ParkCode”, infatti, prevede la realizzazione di eventi e programmi di formazione ed educazione ambientale per promuovere la conoscenza del territorio e della sua biodiversità, delle specie e degli ecosistemi, nonché del rispetto per l’ambiente e dell’uso attento e razionale delle risorse naturali del territorio e dell’energia.Fine ultimo è stimolare l’avvio di una nuova governance del Parco ancora più attenta alle esigenze dei cittadini e dei turisti, mediante l’innalzamento del livello del servizio di accoglienza per i fruitori del parco.Il Progetto “ParkCode” è finanziato nell'ambito dell'Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0 per gli Enti di Terzo Settore della Regione Puglia, Assessorato al Welfare, Diritti e Cittadinanza, finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità.