Stagione finita per Paulo Dybala: operato al tendine del ginocchio sinistro

As Roma fb

FRANCESCO LOIACONO - Brutte notizie per la Roma e i suoi tifosi: la stagione di Paulo Dybala si conclude in anticipo. L’attaccante argentino, infatti, è stato operato a Londra al tendine del ginocchio sinistro e non potrà scendere in campo per il resto del campionato. L’infortunio è avvenuto al 31’ del secondo tempo durante la partita della ventinovesima giornata di Serie A contro il Cagliari, vinta 1-0 dai giallorossi allo stadio "Olimpico".

Dybala, che in questa stagione ha collezionato 24 presenze con la Roma, dovrà rinunciare alla trasferta di Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45, oltre alle successive gare della competizione. Il calciatore inizierà presto il percorso di riabilitazione a Trigoria con l’obiettivo di tornare in forma per la prossima stagione.

L’assenza dell’argentino rappresenta un duro colpo per la squadra allenata da Daniele De Rossi, che punta alla qualificazione alla prossima Europa League. Dybala dovrebbe rientrare in campo ad agosto, in occasione dell’inizio del nuovo campionato di Serie A.