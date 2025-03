Rivolta nel carcere minorile di Bari: agenti feriti e area isolata

A causa dei disordini, le autorità hanno disposto la chiusura al traffico di via Giulio Petroni, nel tratto compreso tra via Giovanni XXIII e via Podgora, invitando gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi.



Secondo le prime informazioni disponibili, alcuni detenuti avrebbero inscenato una sommossa all'interno della struttura. Durante gli scontri, almeno due agenti della Polizia Penitenziaria sarebbero rimasti feriti.



La situazione è in continua evoluzione e le autorità stanno lavorando per riportare l'ordine all'interno dell'istituto. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

BARI - Nel tardo pomeriggio di oggi, 9 marzo 2025, si è verificata una rivolta presso l'Istituto Penale per Minorenni "Fornelli" di Bari. Le forze dell'ordine, tra cui Polizia di Stato e Carabinieri, sono intervenute tempestivamente per gestire la situazione, mentre numerose ambulanze sono giunte sul posto per prestare soccorso ai feriti.