Bari, dal 27 al 29 giugno la 5^ edizione di Lungomare di libri: al via la call per i librai interessati a partecipare

BARI - In vista della quinta edizione di Lungomare di libri, la manifestazione letteraria promossa dal Comune di Bari - Assessorato alle Culture e dall’associazione I Presidi del libro, con il sostegno della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio, e organizzata dal Salone internazionale del libro di Torino insieme ai librai di Bari e della Città metropolitana e alle case editrici pugliesi (con il coordinamento dell’APE - Associazione Pugliese Editori), è aperta la call rivolta alle librerie interessate a partecipare alla rassegna.I librai interessati, purché con sede operativa a Bari o in uno dei Comuni della Città metropolitana, dovranno compilare il modulo di adesione (disponibile a questo link ) indicando il nome della libreria, la località in cui ha sede e l’area tematica di interesse, e inviare una mail a m.pautasso@salonelibro.it La prima riunione organizzativa è fissata lunedì 10 marzo alle ore 14.30 in modalità ‘da remoto’: sarà l’occasione per un confronto sulla scelta del tema di questa nuova edizione, gli eventuali ospiti da invitare e le possibili novità da introdurre nella manifestazione, in programma quest’anno il 27, 28 e 29 giugno prossimi.“Riparte Lungomare di libri, la manifestazione letteraria che per il quinto anno consecutivo trasformerà il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto - commenta l’assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano -. Protagonisti sono i librai e gli editori del territorio, che nella tre giorni di fine giugno animeranno un crocevia di incontri con autrici e autori da tutta Italia nei luoghi simbolo della nostra città. Per questo, insieme a Regione Puglia, Salone del libro e Presidi del libro, che ringrazio per aver scelto di essere ancora una volta al fianco dell’amministrazione comunale, abbiamo aperto una call per costruire dal basso questa nuova edizione e aspettiamo tutti per un primo incontro virtuale la prossima settimana”.“Lungomare di libri - dichiara l’assessora alla Cultura della Regione Puglia Viviana Matrangola - è ormai un appuntamento fisso per gli amanti della lettura e della cultura di Bari e non solo. Da cinque anni, grazie a questa iniziativa organizzata dal Comune di Bari e sostenuta dalla Regione Puglia, il lungomare barese diventa una grande vetrina culturale in cui le librerie del territorio si fanno conoscere dai lettori attraverso le proprie selezioni di libri, autori e percorsi di lettura. Un’importante occasione di confronto per i librai e per tutti i cittadini desiderosi di partecipare attivamente alla vita culturale della città”.