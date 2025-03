Bari, domani l'inaugurazione del Murale per la pace

BARI - Domani sabato 15 marzo alle ore 10:00, presso il quartiere Libertà, a Bari, si terrà l'inaugurazione del murale “Profumo di Pace" di Daniela Giarratana insieme a volontari, residenti e rappresentanti delle istituzioni.L'opera è frutto di un’iniziativa organizzata da Retake – realtà da sempre impegnata nella cura e nella valorizzazione degli spazi e dei beni comuni – ed è stata concepita per diffondere un messaggio universale ed eterno: quello della pace, della tolleranza e della giustizia tra i popoli. Concetti e valori che oggi, più che mai, c’è il dovere di tutelare e diffondere.Oculata e per nulla lasciata al caso anche la scelta del quadrante oggetto dell’intervento: quel quartiere Libertà che soffre sempre di più la lontananza dal centro e che, per molti residenti, sta diventando sempre più difficile da vivere. Per questo la scelta è ricaduta sul muro di un palazzo condominiale che si affaccia sul Giardino Rita Majerotti, ora reso più accogliente grazie a un meraviglioso murale di 45 mq.Nel corso dell’evento, ai partecipanti saranno proposti momenti di sensibilizzazione sui valori di cura dei beni comuni e valorizzazione degli spazi pubblici propri di Retake, oltre che sulla campagna "Abbracci di Pace" unita al concetto di pacifismo di cui proprio Rita Majerotti fu portavoce.L’evento è organizzato con il supporto del Gruppo Picca - Concessionaria ufficiale Toyota di Bari e il contributo tecnico di Sikkens Vernici, oltre che con l’aiuto del Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e Casa Legalità, del Centro Servizi Famiglie Libertà, del Liceo Scientifico E. Amaldi di Bitetto, della tipografia Grafiche Deste, del bar Coffee&Games Bari Brigata Regina e della scrittrice Carmen Altamura – che ha contribuito con il suo pensiero di pace riprodotto sulla parte destra del murale, interamente realizzato dai volontari.Allieterà la mattinata il Coro della Parrocchia Santa Maria del Monte Carmelo - Bari.“Sentirsi parte di una comunità ci fa sentire meno soli! Il ricordo più bello che porterò con me da questa esperienza sarà rappresentato dal bambino che passava a trovare questo murale – in via di realizzazione - ogni giorno all'uscita di scuola, ripagandoci così di ogni sforzo. A riprova di un fatto: la bellezza è un diritto di tutti!”, dichiara Annalisa Condurro, Referente Retake Bari.Evento: bit.ly/4bIGGRaRetake Bari: bari@retake.orgFacebook: facebook.com/retakebari