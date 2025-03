Grande successo per "Un libro, un incontro": presentato il libro di Maria Grazia Lamanuzzi-Angarano

BARI - Venerdì 21 marzo 2025, presso la Sala-Convegni di Universo Salute "Opera Don Uva", si è tenuto l’appuntamento culturale, dedicato alla presentazione del libro "Semplicemente una vita (alla ricerca di verità e di legami profondi)" dell’autrice

L’evento non si è limitato alla semplice presentazione dell’opera, ma ha rappresentato una preziosa occasione di riflessione collettiva sul valore delle relazioni umane e sull’importanza di riconoscere la ricchezza insita nelle diversità. Un incontro pensato per riscoprire la funzione sociale come tratto fondamentale dell’essere umano.

A rendere ancora più coinvolgente la serata, i brani tratti dal libro e declamati con grande intensità emotiva dalla dott.ssa Ilaria Di Benedetto, in rappresentanza della Compagnia Aurea fondata dal dott. Francesco Sinigaglia. Le letture hanno saputo toccare profondamente i presenti, dando vita a momenti di forte partecipazione emotiva.

L'evento ha visto la partecipazione di autorevoli ospiti e personalità del panorama culturale e istituzionale:

Dott. Marcello Paduarelli , Direttore Amministrativo A.A.GG. Universo Salute Opera Don Uva

Prof. Acc. Luigi Palmiotti , Presidente Archeoclub d'Italia APS – sede di Bisceglie

Dott. Tommaso Fontana , Presidente del Centro Studi Biscegliese

Dott.ssa Licia Cosmai , psicologa

Maria Grazia Lamanuzzi-Angarano, autrice del libro

A moderare l’incontro è stata la giornalista Pina Catino, Presidente del Club per l’UNESCO di Bisceglie, che ha saputo guidare con eleganza e competenza il dialogo tra relatori e pubblico.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto all’Universo Salute Opera Don Uva per aver ospitato l’iniziativa e, in particolare, all’Avv. Luca Vigilante, al Dott. Paolo Telesforo e al Dott. Alfredo Nolasco per il loro prezioso supporto e collaborazione.

L’evento ha registrato una numerosa e attenta partecipazione di pubblico, confermando l’interesse verso tematiche legate ai legami umani, alla crescita personale e al valore della condivisione.