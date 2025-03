Bari, gli studenti dell’istituto Di Cagno Abbrescia informati sulle dipendenze

BARI - Giovedì 13 marzo, i volontari della O.d.V. “Dico NO alla droga Puglia” sono stati presenti tra i banchi di scuola dell’Istituto Di Cagno Abbrescia di Bari per incontrare alcune classi.Un progetto, quello delle conferenze nelle scuole, che sta portando a notevoli risultati di prevenzione, grazie ad una diffusione di modelli di conoscenza e consapevolezza.Infatti, l'incontro è stato molto partecipato grazie anche all’utilizzo di video e diapositive che sono state mostrate ai giovani studenti. I volontari hanno parlato con i ragazzi di diversi argomenti, tra cui i motivi principali per cui un ragazzo si avvicina alle sostanze stupefacenti ed è emerso che spesso per entrare in gruppo o per essere accettati bisogna accettare anche la dose che viene offerta e se non viene fatto vieni messo all'angolo. Quindi è messa l’attenzione sul valore della diversità, cioè il non conformarsi alle abitudini e gli usi degli altri ma di affermarsi con la propria personalità. Si è tenuta anche una testimonianza.L’evento si inserisce in una serie di incontri organizzati da Dico NO alla droga in collaborazione con professionisti come avvocati, medici ed educatori.Lo scopo di queste iniziative è proprio quello di riuscire ad arrivare ai ragazzi prima che lo faccia la droga; infatti, i volontari sostengono che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.Per maggiori informazioni scrivi a noalladrogapuglia@gmail.com o visita il sito www.noalladroga.it