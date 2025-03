Ochestra Magna Grecia: a Molfetta e a Taranto 'Fra note e racconti'

MOLFETTA - Dopo il debutto nell’Auditorium “Gervasio” di Matera venerdì 14, “L’arte delle formiche – Note e racconti”, sabato 15 alle 20.30 farà tappa nella Chiesa San Pio X di Molfetta (Prospettive musicali, terza edizione), per proseguire domenica 16 marzo alle 19.30 al Teatro Orfeo di Taranto (Stagione Eventi musicali 2024/2025). Percorso tra parole e musica nel meridione letterario, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano il programma ha per protagonisti l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Gianna Fratta, l’attore Paolo Sassanelli che leggerà momenti tratti da un’antologia testi a cura di Alberto Saibene per la regia di Alessandro Piva. Musiche di Bizet (Arlesienne), Chabrier (España), Nimrod (Variazioni enigmatiche) e Michele Maiellari (‘U Monachicchie du Vasende).Dirige l’Orchestra della Magna Grecia, Gianna Fratta. Pianista, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali e più volte direttrice dell’Orchestra della Magna Grecia, Gianna Fratta è stata la prima donna italiana a dirigere l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma e prima donna a dirigere al Teatro Petruzzelli di Bari. Letture a cura di Paolo Sassanelli, attore teatrale (Goldoni, Calvino, Shakespeare, Lorca), decine di serie e fiction di successo, è stato protagonista di numerosi film (forte il sodalizio artistico con il regista Matteo Garrone).Regia di Alessandro Piva, docente di Regia nella Scuola d’Arte cinematografica “Gian Maria Volonté” a Roma e nell’Accademia di Belle Arti di Bari. Debutta alla regia con LaCapaGira (David di Donatello). Tra i lungometraggi: Mio Cognato (tre candidature ai Nastri d’Argento), Henry (Premio del Pubblico a Torino), Milionari (candidato ai Nastri d’Argento), i documentari Pasta Nera (finalista al David di Donatello) e Santa Subito (Premio della Critica Sociale e il BNL People’s Choice Award), premio principale della manifestazione.“L’arte delle formiche – Note e racconti”. Apre il programma, “L’Arlésienne” (L’Arlesiana), composizione di Georges Bizet destinata ad essere eseguita come musiche di scena dell’opera teatrale omonima che Alphonse Daudet trasse nel 1872 dal suo racconto pubblicato tre anni prima. “‘U Monachicchie du Vasende” di Michele Maiellari, è una composizione sinfonica che prende le movenze dalla figura del Monachicchio descritta da Carlo Levi in “Cristo si è fermato ad Eboli”. “España”, rapsodia per orchestra, è la composizione orchestrale più famosa del compositore francese Emmanuel Chabrier. Scritta nel 1883, ha inaugurato la moda della musica dal sapore ispanico. Dette “Variazioni Enigmatiche”, sono un’opera musicale per orchestra di Edward Elgar. Si racconta che il tema fosse nato casualmente al pianoforte nel 1898. Elgar iniziò ad improvvisare variando la melodia in modo da raffigurare in musica i suoi amici.L’evento musicale “L’arte delle formiche – Note e racconti”, in programma sabato 15 marzo nella Chiesa San Pio X a Molfetta, è realizzato dall’Orchestra Magna Grecia in collaborazione con la Città di Molfetta, la Chiesa San Pio X, la Regione Puglia, il Ministero della Cultura e l’Accademia musicale Wagner: ingresso 25euro+prevendita (Bar Tabacchi al Porto; Punto Snai Molfetta; Tabaccheria De Santis)“L’arte delle formiche – Note e racconti”, domenica 16 marzo alle 19.30 al Teatro Orfeo di Taranto, sempre a cura dell’Orchestra Magna Grecia, è realizzato in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia, il Ministero della Cultura e con BCC San Marzano di San Giuseppe, Programma Sviluppo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Baux Cucine, Varvaglione Vini. Poltronissima 40euro; Platea e Prima galleria: 30euro; Seconda galleria: 20euro; Terza galleria: 15euro. Biglietti: Vivaticket. Info: OMG (392.9199935).Dirige Gianna Fratta. Completa la formazione superiore accademica in pianoforte e composizione col massimo dei voti, e in direzione d’orchestra con 10 e lode. Laureata in Giurisprudenza, oltre che in Discipline musicali con 110/110 e lode, ha concluso gli studi superiori di Musica Corale e Direzione di coro. La sua carriera di pianista l’ha vista vincitrice di concorsi nazionali e internazionali. Più volte direttrice dell’Orchestra della Magna Grecia, Gianna Fratta è stata la prima donna italiana a dirigere l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma e prima donna a dirigere al Teatro Petruzzelli di Bari.Principalmente attore teatrale, Paolo Sassanelli dopo essere stato diretto da registi come Vito Signorile, Nino Manfredi, Pierpaolo Sepe e Marcello Cotugno (da Goldoni a Calvino, da Shakespeare a Garcia Lorca), appare in televisione in decine di serie e film tv di successo. Allaccia un forte sodalizio artistico con il regista Matteo Garrone che lo imporrà nel cast di molte sue opere. Grande maschera teatrale, ben si presta anche a opere per il piccolo schermo. Fra i titoli in tv, Classe di ferro, Compagni di scuola e Raccontami. Al cinema: Matrimoni, LaCapaGira diretto da Alessandro Piva (che firma la regia dello spettacolo), Figli delle stelle, La vita che vorrei, E se domani....Docente di Regia nella Scuola d’Arte cinematografica “Gian Maria Volonté” a Roma e nell’Accademia di Belle Arti di Bari, Alessandro Piva, dopo il Centro sperimentale di cinematografia di Roma debutta alla regia con LaCapaGira (David di Donatello). Tra i lungometraggi: Mio Cognato (tre candidature ai Nastri d’Argento), Henry (Premio del Pubblico a Torino), Milionari (candidato ai Nastri d’Argento), i documentari Pasta Nera (finalista al David di Donatello) e Santa Subito (Premio della Critica Sociale e il BNL People’s Choice Award), premio principale della manifestazione.