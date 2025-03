SECOP Edizioni punta sui talenti letterari pugliesi: il 19 marzo organizza a Portineria 21 di Bari la gara poetica “TALENTo da Poeta”

BARI - La SECOP Edizioni celebra la cultura con un evento di punta a marzo, che arricchisce il fitto calendario di presentazioni letterarie. La casa editrice, sempre attenta alla promozione dei talenti emergenti e alla diffusione della letteratura in tutte le sue forme ha in programma questo mese l'attesa Edizione 2025 di TALENTo da Poeta, una gara poetica che si svolgerà a Bari presso Portineria 21.Un evento che coinvolgerà gli appassionati di poesia: il 19 marzo alle ore 19, SECOP ripropone la gara poetica estemporanea che, da anni, rappresenta un’occasione unica per scoprire nuovi talenti della poesia. Organizzata dalla casa editrice in collaborazione con l’Associazione Culturale FOS e Portineria 21, l’iniziativa si propone di dare spazio a tutti coloro che desiderano esprimere la propria creatività attraverso la parola. Chiunque, dai 9 ai 99 anni, può partecipare, iscrivendosi gratuitamente e presentando i propri testi inediti, con la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico entusiasta e appassionato.Nel corso della serata, ogni partecipante avrà cinque minuti di tempo per declamare i propri versi e farsi ascoltare. Una giuria popolare, composta dal pubblico presente, sarà chiamata a decretare il vincitore, che avrà l’opportunità di firmare un contratto editoriale con SECOP Edizioni per la pubblicazione della propria silloge poetica nella Collana SECOP Start. Si tratta di una grande occasione per i poeti emergenti, che grazie a questo evento possono vedere riconosciuto il valore del loro lavoro. Inoltre, durante la serata del 19 marzo avrà luogo la presentazione del libro “Versi di sutura” di Roberto Tandoi vincitore dell’Edizione 2023 di TALENTo da Poeta. L’evento sarà coordinato dal giornalista Stefano Procacci, e vedrà la partecipazione dei poeti Letizia Cobaltini, Mauro Massari e Piero Meli.L’evento rispecchia l’impegno della SECOP Edizioni nel sostenere e promuovere la cultura, con un focus particolare sulla valorizzazione di talenti emergenti e sulla poesia. Con TALENTo da Poeta, la casa editrice si conferma ancora una volta come punto di riferimento per la scoperta e il supporto dei nuovi autori, offrendo loro un’opportunità concreta di far conoscere le loro opere al pubblico.Per partecipare all’Edizione 2025 di TALENTo da Poeta, è necessario iscriversi gratuitamente attraverso il modulo online disponibile al link: https://forms.gle/y43234dNeNMXYqT77 Info a info@secopedizioni.it