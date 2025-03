Papa Francesco, medici sciolgono la prognosi

NICOLA ZUCCARO - "Le condizioni cliniche del Santo Padre continuano ad essere stabili. I miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dall'obiettività clinica e dalla buona risposta della terapia farmacologica. Per tali motivi i medici nella giornata di oggi hanno deciso di sciogliere la prognosi". E' quanto riportato nel bollettino medico diramato dalla Sala Stampa Vaticana nella serata di lunedì 10 marzo 2025 e al termine di una lunga attesa che ha tenuto in ansia i fedeli e gli operatori dell'informazione, pronti ad aggiornare sulle condizioni del Santo Padre nel suo venticinquesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli in Roma.